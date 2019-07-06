الجماهير تهتف ضد لاعبي المنتخب بعد الخسارة

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

صدمة جماهير المنتخب

انتفضت الجماهير المصرية فى استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم. وجاءت هتافات الجماهير مهاجمة اللاعبين ومطالبة بإقالة خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى أثبت فشله بعد الإقصاء من البطولة.

ووجهت جماهير المنتخب التحية للاعبى منتخب جنوب إفريقيا وذلك تقديرا للأداء الذى قدموه فى الملعب ونجاحهم فى إقصاء منتخب مصر، وهتفت الجماهير أيضا باسم الشناوى وطارق حامد بعد الأداء الرائع الذي قدماه على مدار البطولة. وعلى الجانب الآخر دخل علي غزال لاعب المنتخب المصرى فى نوبة من الكباء بعد خسارة المباراة. وجاء