أول تعليق من أجيري بعد خروج المنتخب من كأس الأمم

تحرير:أحمد بركات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

أجيري

واصل خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته الغريبة بعد الخروج المُهين للفراعنة من بطولاة كأس الأمم الإفريقية، عقب الخسارة من نظيره الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه فخور باللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة. وتابع أجيري:"المباراة كانت مفتوحة وشهدت عدة فرص، الفارق الوحيد كان نجاح جنوب إفريقيا لهدف ساعده على التأهل".

وواصل: "خلقنا فرص جيدة على مرمى جنوب إفريقيا لكن لم ينجح المهاجمون في تسجيلها بسبب تفوق دفاع جنوب إفريقيا الواضح". وأردف:"هجوم جنوب إفريقيا سجل هدفا واستغل الفرصة وتأهل". وتابع: "أنا فخور بالمجموعة التي اخترتها، أنا المسؤول عنهم وعن اختيارهم، وفي أول 3 مباريات كانوا جيدين، لن أتحدث عن لاعبين خارج



وواصل: "خلقنا فرص جيدة على مرمى جنوب إفريقيا لكن لم ينجح المهاجمون في تسجيلها بسبب تفوق دفاع جنوب إفريقيا الواضح".



وأردف:"هجوم جنوب إفريقيا سجل هدفا واستغل الفرصة وتأهل".



وتابع: "أنا فخور بالمجموعة التي اخترتها، أنا المسؤول عنهم وعن اختيارهم، وفي أول 3 مباريات كانوا جيدين، لن أتحدث عن لاعبين خارج القائمة، أنا فخور بمن اخترتهم للبطولة".



وعن مستقبله من الاستمرار كمدرب للفراعنة، قال: "لا يوجد قرار بشأن موقفي، تحدثت مع اللاعبين، وغدا الأحد أجتمع باتحاد الكرة للحديث عن الخطوة المقبلة ومستقبلي بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية".



أتم: "أنا المسؤول الأول والأخير عن الخروج من دور الـ16 لأمم إفريقيا، جميعنا نشعر بالحزن للخروج المبكر، نقدّر هذا الحزن وأشعر بالأسى، وأتحمل كل التبعات لأنني من اخترت اللاعبين والتشكيل والتغييرات".



