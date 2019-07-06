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فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
المنتخب المصري بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا
المنتخب المصري بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا
ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
الهزيمة المفاجئة صدمت الكثيرين، ومنهم الفنان يوسف الشريف، الذي كتب على "تويتر": "لا تعليق". وأكد الفنان نبيل الحلفاوي أن المنتخب خسر البطولة قبل أن تبدأ، معقبًا: "أي مدرب مصري درجة تانية كان هيختار قائمة أفضل، وكان سيجري تغييرات أفضل.. أجيري دخل المنافسة مفلسا". وقال الفنان كريم فهمي: "النتيجة متوقعة
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كريم-فهمي

كريم فهمي يفتح النار على اتحاد الكرة: «عيب»

"عيب عيب عيب" ثلاث كلمات شن بها الفنان كريم فهمي هجوما لاذعا على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى المباراة.
محمد هنيدى

هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".
احمد امين

أحمد أمين يحكي تجربته مع الصمت: أسبوعين من غير كلام

روى الفنان أحمد أمين، كيف قضى الأيام الماضية «في صمت تام»، بعدما نصحه الأطباء بذلك، نظرًا لتعرضه إلى إصابة في الحنجرة، قائلا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير، وهارجع أشتغل قريب.. المهم إني استفدت كتير جدا من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جدا". ولخص أمين التجربة في عدة نقاط قائلا: "أولا لقيت نفسي عايز أكتب زي زمان، مش عشان عندي كبت.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال، وقت الاستقبال بيزيد.. قريت كتير وحتى حاجات متعلقة عالحيطة في المكتب وماكنتش قريتها، وتقريبا قربت أسمع الحاجات كمان.. قربت أسمع الزرعة اللي عندي في المطبخ".
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محمد هنيدى

محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
شيكو وماجد

شيكو وهشام ماجد يستكملان تصوير مسلسل «اللعبة»

يستكمل كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، تصوير المشاهد المتبقية لهما فى مسلسل «اللعبة» بقيادة المخرج معتز التوني، من أجل الانتهاء منه خلال منتصف شهر يوليو الحالي. ولم يتحدد بعد هل سيتم عرض المسلسل فور الانتهاء منه أم ينضم إلى موسم شتاء 2020، أو يؤجل إلى خريطة مسلسلات رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجؤوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.
راجح داوود

راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني

عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.
ميريام فارس (2)

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
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