فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

المنتخب المصري بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".

الهزيمة المفاجئة صدمت الكثيرين، ومنهم الفنان يوسف الشريف، الذي كتب على "تويتر": "لا تعليق". وأكد الفنان نبيل الحلفاوي أن المنتخب خسر البطولة قبل أن تبدأ، معقبًا: "أي مدرب مصري درجة تانية كان هيختار قائمة أفضل، وكان سيجري تغييرات أفضل.. أجيري دخل المنافسة مفلسا". وقال الفنان كريم فهمي: "النتيجة متوقعة