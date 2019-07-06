نجم الزمالك عن فضيحة المنتخب: «أجيري لازم يمشي فورا»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

منتخب مصر

يرى طارق يحيي مدرب الزمالك السابق أن القرار الأفضل لخافيير أجيري بعد توديع أمم إفريقيا هو تقديم استقالته، والرحيل فورًا عن منصبه كمدرب لمنتخب مصر. وودعت المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مينفعش أكمل كمدير فني بعد اللي حصل، مفيش عمار بين المدرب حاليا وبين الجماهير". واستكمل طارق تصريحاته "كنا بنقول كوبر بيلعب بشكل مقفل في الملعب، لكنك وصلت نهائي إفريقيا وكأس العالم، ولكن واضح ان هي دي قدرات اللاعبين". وأضاف