رياضة

حازم إمام مهاجما أجيري: «مفيش فايدة»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
حازم إمام
حازم إمام
انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً باهتا تسبب في توديع البطولة مبكرا.
وقال "إمام" في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" تحدث مع خافيير أجيري المدير الفني أكثر من مرة فيما يخص اختيارات اللاعبين معلقًا: "مفيش فايدة". وواصل: "لدينا العديد من المشاكل داخل منتخب مصر وكان يجب أن نسعى لمعالجتها سريعا في المباريات الأخيرة، بس مفيش أي تغيير". وأتم تصريحاته: "منتخب
اقرأ المزيد
اجيرى (1)

مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (5)

إكرامي يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمي الأهلي السابق، النار على المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدير المباراة بالشكل الجيد مما أسفر عن الخسارة والخروج من البطولة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (5)

إكرامي يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمي الأهلي السابق، النار على المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدير المباراة بالشكل الجيد مما أسفر عن الخسارة والخروج من البطولة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

أول تعليق من أجيري بعد خروج المنتخب من كأس الأمم

واصل خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته الغريبة بعد الخروج المُهين للفراعنة من بطولاة كأس الأمم الإفريقية، عقب الخسارة من نظيره الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه فخور باللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة. وتابع أجيري:"المباراة كانت مفتوحة وشهدت عدة فرص، الفارق الوحيد كان نجاح جنوب إفريقيا لهدف ساعده على التأهل".
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org