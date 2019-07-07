حازم إمام مهاجما أجيري: «مفيش فايدة»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

حازم إمام

انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً باهتا تسبب في توديع البطولة مبكرا.

وقال "إمام" في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" تحدث مع خافيير أجيري المدير الفني أكثر من مرة فيما يخص اختيارات اللاعبين معلقًا: "مفيش فايدة". وواصل: "لدينا العديد من المشاكل داخل منتخب مصر وكان يجب أن نسعى لمعالجتها سريعا في المباريات الأخيرة، بس مفيش أي تغيير". وأتم تصريحاته: "منتخب

وقال "إمام" في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" تحدث مع خافيير أجيري المدير الفني أكثر من مرة فيما يخص اختيارات اللاعبين معلقًا: "مفيش فايدة".



وواصل: "لدينا العديد من المشاكل داخل منتخب مصر وكان يجب أن نسعى لمعالجتها سريعا في المباريات الأخيرة، بس مفيش أي تغيير".



وأتم تصريحاته: "منتخب جنوب إفريقيا كان أفضل من منتخب مصر في المباراة منذ بدايتها ويستحق الفوز".



وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور ربع النهائي، ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل للدور نفسه على حساب منتخب الكاميرون -حامل لقب النسخة الأخيرة- بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

