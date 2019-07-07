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إعلاميون بعد خسارة المنتخب: جمهور عظيم يحتاج لفريق

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
جمهور منتخب مصر
جمهور منتخب مصر
ودع منختب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدف دون رد من منتخب جنوب إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل. وانتفضت الجماهير المصرية في استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب من البطولة، وانفعلت على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم.
وجاءت هتافات الجماهير مهاجمة اللاعبين ومطالبة بإقالة خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى أثبت فشله بعد الإقصاء من البطولة.كما أثارت هزيمة المنتخب غضب الإعلاميين الذين علقوا على الهزيمة، فور انتهاء المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"،
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السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
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هل تتغير أسعار السلع كل 3 أشهر مع تحديد سعر البترول؟

بدأت الحكومة في تطبيق الشريحة الأخيرة من تقليل الدعم على الوقود والمحروقات، منذ صباح أمس الجمعة، إذ أصبح الآن سعر البنزين والسولار، وأسطوانة البوتاجاز، محررا، ويتم بيعه للمواطنين وفق الأسعار العالمية، وذلك ضمن إجرءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتزامن مع الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة تحدد سعر المواد البترولية كل 3 أشهر وفقا لسعر البترول عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبهامش زيادة ونقصان لا يتخطى 10%.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

«الأوقاف» تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف. واشترطت الوزارة في بيان لها اليوم، السبت، اجتياز الواعظات الاختبارات أو المقابلات المقررة، إذ تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
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احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

«الشباب والرياضة» تنظم احتفالية على هامش أمم إفريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى على هامش بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بقلعة صلاح الدين. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كل العقبات حتى تخرج بطولة الأمم الإفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.
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أم حسن.. قصة كفاح بائعة أعلام على «رصيف الكان» (صور)

يأتي كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» حاملا معه أحلام وطموحات ملايين المصريين، خصوصا أن البطولة تُقام على أرض الفراعنة، إذ تمتلئ الشوارع والميادين بالمُشجعين ورواد المقاهي والكافيهات لمشاهدة المباريات، لكن بعيدًا عن صخب العاصمة، وعلى بُعد أمتار قليلة من مبنى الإدارة التعليمية القريبة من منطقة «صيدناوي» بوسط مدينة العاشر من رمضان، كانت هناك تجلس بردائها الأسود ونقاب حجب وجهها إلا عينين تُتابعان بضاعتها وفتاها الواقف إلى جوارها يعلو صوته بالنداء كلما مرت سيارة بجوار «الفرشة» الموجودة وسط الطريق: «اللي عاوز علم مصر».
منتخب مصر

اتحاد الكرة يرفض معاقبة اللاعبين بعد أزمة «السوشيال»

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين بعد الواقعة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، باتهام عارضة أزياء مصرية، على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
مجدي-عاشور (1)

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.
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