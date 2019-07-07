إعلاميون بعد خسارة المنتخب: جمهور عظيم يحتاج لفريق

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

جمهور منتخب مصر

ودع منختب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدف دون رد من منتخب جنوب إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل. وانتفضت الجماهير المصرية في استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب من البطولة، وانفعلت على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم.

وجاءت هتافات الجماهير مهاجمة اللاعبين ومطالبة بإقالة خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى أثبت فشله بعد الإقصاء من البطولة.كما أثارت هزيمة المنتخب غضب الإعلاميين الذين علقوا على الهزيمة، فور انتهاء المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"،