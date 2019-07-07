مدرب جنوب إفريقيا: الإطاحة بمصر ليست مفاجأة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

مصر وجنوب إفريقيا

أعرب ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تغلبه على المنتخب المصري "البلد المضيف"، إذ ودع منتخب الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.

وقال "باكستر" خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إنه طالب لاعبيه بالضغط على المنتخب المصري وهو ما تحقق بشكل كبير طوال المباراة، لافتا إلى نجاح لاعبيه في الحد من خطورة محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه". وأوضح المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن "فوزنا على منتخب مصر ليس مفاجأة، نحن نركز على لعب



وقال "باكستر" خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إنه طالب لاعبيه بالضغط على المنتخب المصري وهو ما تحقق بشكل كبير طوال المباراة، لافتا إلى نجاح لاعبيه في الحد من خطورة محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه".



وأوضح المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن "فوزنا على منتخب مصر ليس مفاجأة، نحن نركز على لعب كرة القدم ولم ننظر للمميزات التي أمتلكها منافسنا مثل إقامة البطولة على أرضه"، مختتما تصريحاته قائلا: "سنأخذ قسط من الراحة، ونستعد لمواجهة نيجيريا في ربع النهائي".



ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع نظيره النيجيري في ربع نهائي البطولة، والذي تأهل على حساب منتخب الكاميرون، حامل لقب البطولة، وحسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

