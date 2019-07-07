رياضة

مورينيو يكشف سبب ظهور صلاح الخافت أمام «الأولاد»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
احمد حجازي
احمد حجازي
قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يعاني من إجهاد شديد أثر بالسلب على أدائه خلال مباراة الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم السبت في دور الـ16 لكأس أمم إفريقياوالتي خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف ليودع البطولة مبكرا، وأضاف في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "شاهدت جميع مباريات صلاح خلال الموسم، إنه مجهد للغاية وهذا طبيعي بعد خوض 60 مباراة، ونجح ظهير جنوب إفريقيا في تقديم مباراة رائعة ضده".
وتطرق مورينيو إلى طريقة لعب منتخب مصر قائلا:" طريقة لعب المنتخب كانت منحصرة في أسلوب واحد، هناك أكثر من 10 طرق مختلفة للعب"، موضحا أن "المنتخب ليس لديه خطة بديلة". وعن هدف اللقاء الوحيد أشار إلى أنه "بالنسبة لي اللحظة الحاسمة في الكرة هي اللحظة التي تفقد فيها الكرة، وفي لعبة الهدف كان هناك 5 أو 6 لاعبين
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شوبير يستقيل من اتحاد الكرة: «الاعتذار للجماهير»

تقدم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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أول تعليق من أجيري بعد خروج المنتخب من كأس الأمم

واصل خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته الغريبة بعد الخروج المُهين للفراعنة من بطولاة كأس الأمم الإفريقية، عقب الخسارة من نظيره الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه فخور باللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة. وتابع أجيري:"المباراة كانت مفتوحة وشهدت عدة فرص، الفارق الوحيد كان نجاح جنوب إفريقيا لهدف ساعده على التأهل".
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مورينيو: محمد صلاح يذكرني بميسي وتريزيجيه رائع

تحدث البرتغالى جوزيه مورينو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤكدا أنه لاعب كبير ومرعب لجميع الفرق، ولذلك سيحاول المنافسون السيطرة عليه، لإيقاف خطورة الفراعنة. وقال مورينيو في تصريحات لقناة تايم سبورت: "صلاح هو ميسي مصر، في اللحظة الحالية يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين". وضرب مورينيو مثالا بفترته مع ريال مدريد حين كان يرغب في إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة قائلا: "حين كنت في مدريد قضيت ساعات بشأن ميسي".
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محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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