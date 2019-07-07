مورينيو يكشف سبب ظهور صلاح الخافت أمام «الأولاد»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

احمد حجازي

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يعاني من إجهاد شديد أثر بالسلب على أدائه خلال مباراة الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم السبت في دور الـ16 لكأس أمم إفريقياوالتي خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف ليودع البطولة مبكرا، وأضاف في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "شاهدت جميع مباريات صلاح خلال الموسم، إنه مجهد للغاية وهذا طبيعي بعد خوض 60 مباراة، ونجح ظهير جنوب إفريقيا في تقديم مباراة رائعة ضده".

وتطرق مورينيو إلى طريقة لعب منتخب مصر قائلا:" طريقة لعب المنتخب كانت منحصرة في أسلوب واحد، هناك أكثر من 10 طرق مختلفة للعب"، موضحا أن "المنتخب ليس لديه خطة بديلة". وعن هدف اللقاء الوحيد أشار إلى أنه "بالنسبة لي اللحظة الحاسمة في الكرة هي اللحظة التي تفقد فيها الكرة، وفي لعبة الهدف كان هناك 5 أو 6 لاعبين

وتطرق مورينيو إلى طريقة لعب منتخب مصر قائلا:" طريقة لعب المنتخب كانت منحصرة في أسلوب واحد، هناك أكثر من 10 طرق مختلفة للعب"، موضحا أن "المنتخب ليس لديه خطة بديلة".



وعن هدف اللقاء الوحيد أشار إلى أنه "بالنسبة لي اللحظة الحاسمة في الكرة هي اللحظة التي تفقد فيها الكرة، وفي لعبة الهدف كان هناك 5 أو 6 لاعبين يترجلون في الملعب وهذا ليس التصرف الصحيح بعد خسارة الكرة".



وتابع: "خط الوسط لم يضغط وأحمد حجازي لم يستطع التعامل بشكل صحيح، كان يجب أن تكون المسافات قريبة، حجازي مثلا كان مخطئا حين ظل بعيدا لمسافة 30 مترا عن خط الوسط، لكني أكرر هذا خطأ جماعي ولا يمكن أن نقول أنه خطأ حجازي أو المحمدي، لأن عناصر المنتخب ذهبت للحاق بالكرة بعد فوات الآوان". وأتم "جنوب إفريقيا لم تكن متسرعة على الإطلاق، لعبوا بتنظيم جيدا جدا وأداء مصر كان محبطا".