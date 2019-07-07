رياضة

كيف علقت الصحف الإنجليزية على خروج الفراعنة؟

تحرير:محمد جمال ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علقت الصحف الإنجليزية على خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، ليودع الفراعنة البطولة مبكرا. وجاء فى عنوان الـ"صن" عبر موقعها الإلكترونى عن الإقصاء:" صدمة لصلاح ومنتخب مصر، بعد إقصاء الأخير"، وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها إلى أن الخروج جاء مفاجئا خاصة بعد تقديم جنوب إفريقيا مستوى ضعيف فى التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية، إذ تعادلت مع ليبيا وسيشل.
وأضافت الصحيفة أن: "ورغم وجود محمد صلاح وتسجيله لهدفين في مرحلة المجموعات، لكن لم يتمكن نجم ليفربول من تقديم ضربة قوية، الذى انهار بالبكاء عقب المبارة محاطًا بزملائه، تاركا المشجعين يفكرون في كيفية تبدد آمالهم". وجاء تقرير موقع ليفربول الرسمى متعاطفا مع صلاح حيث تحت عنوان:"مصر محمد صلاح تُقصى من أمم
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صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (8)

ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (4)

«عبد الغني وعبد الفتاح وكردي» خارج «الجبلاية»

تتوالى استقالات أعضاء إدارة اتحاد الكرة المصري تباعا بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، والخروج مبكرا من البطولة التي تسضيفها البلاد حتى 19 يوليو، البداية انت بإعلان حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، ومن بعدهم مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي وخالد لطيف.
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صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (4)

الجماهير تهتف ضد لاعبي المنتخب بعد الخسارة

انتفضت الجماهير المصرية فى استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم. وجاءت هتافات الجماهير مهاجمة اللاعبين ومطالبة بإقالة خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى أثبت فشله بعد الإقصاء من البطولة.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

وائل جمعة عن خروج مصر: المنتخب ده آخره كده

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، قائلا: «المنتخب ده آخره كده». ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (5)

مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
محمد-صلاح

أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
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