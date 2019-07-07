كيف علقت الصحف الإنجليزية على خروج الفراعنة؟

تحرير:محمد جمال ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

محمد صلاح

علقت الصحف الإنجليزية على خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، ليودع الفراعنة البطولة مبكرا. وجاء فى عنوان الـ"صن" عبر موقعها الإلكترونى عن الإقصاء:" صدمة لصلاح ومنتخب مصر، بعد إقصاء الأخير"، وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها إلى أن الخروج جاء مفاجئا خاصة بعد تقديم جنوب إفريقيا مستوى ضعيف فى التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية، إذ تعادلت مع ليبيا وسيشل.

وأضافت الصحيفة أن: "ورغم وجود محمد صلاح وتسجيله لهدفين في مرحلة المجموعات، لكن لم يتمكن نجم ليفربول من تقديم ضربة قوية، الذى انهار بالبكاء عقب المبارة محاطًا بزملائه، تاركا المشجعين يفكرون في كيفية تبدد آمالهم". وجاء تقرير موقع ليفربول الرسمى متعاطفا مع صلاح حيث تحت عنوان:"مصر محمد صلاح تُقصى من أمم