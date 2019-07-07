كريم فهمي يفتح النار على اتحاد الكرة: «عيب»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

الفنان كريم فهمي

"عيب عيب عيب" ثلاث كلمات شن بها الفنان كريم فهمي هجوما لاذعا على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى المباراة.

وعلق "فهمي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "كان متوقع مع مدير فني كارثه وقائمه غريبه لكن محمد الشناوي وطارق حامد روح ورجوله ... أما اتحاد الكورة ايه ؟؟؟ منتخب مصر اسم كبير ... عيب عيب عيب". ووجهت جماهير المنتخب التحية للاعبى منتخب جنوب إفريقيا وذلك تقديرا للأداء الذى قدموه فى الملعب

وعلق "فهمي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "كان متوقع مع مدير فني كارثه وقائمه غريبه لكن محمد الشناوي وطارق حامد روح ورجوله ... أما اتحاد الكورة ايه ؟؟؟ منتخب مصر اسم كبير ... عيب عيب عيب".



ووجهت جماهير المنتخب التحية للاعبى منتخب جنوب إفريقيا وذلك تقديرا للأداء الذى قدموه فى الملعب ونجاحهم فى إقصاء منتخب مصر، وهتفت الجماهير أيضا باسم الشناوى وطارق حامد بعد الأداء الرائع الذي قدماه على مدار البطولة.



وجاء هدف التأهل للبافانا بافانا في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ويواجهه منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



