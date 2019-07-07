إكرامي يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص

مصر وجنوب إفريقيا

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمي الأهلي السابق، النار على المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدير المباراة بالشكل الجيد مما أسفر عن الخسارة والخروج من البطولة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.

وقال حارس النادي الأهلي السابق، خلال تصريحات لقناة mbc masr: «ربنا سترها معانا في مباريات الدور الأول، والخروج من دور الـ16 بهذا الشكل كارثة، والمنتخب بلا روح أو أداء ولا يوجد من هو يعمل في المنظومة من أجل بلده». وتابع: «المنظومة الكرةوية بها فساد ليس بالذرورة ان يكون الفساد مالي،