ملك التوقعات.. كيف تنبأ رضا عبدالعال بإخفاق المنتخب؟

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص

المنتخب الوطني

"المنتخب مش هيكسب البطولة" هكذا جاء رد رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق على سؤال مهيب عبدالهادي مقدم برنامج "اللعيب" المُذاع عبر شاشة "mbc masr" عندما حل ضيفا على البرنماج قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، وراح يعدد له أسباب توقعه لخسارة المنتخب الوطني الامر الذي تحقق مساء السب على ستاد القاهرة، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة الإفريقية، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، لتتحقق نبوءة "رضا عبدالعال".

وتوجه مهيب عبدالهادي بسؤال إلى "ملك التوقعات" -كما يلقبه البعض- عن المنتخب الذي سيتوج ببطولة إفريقيا 2019؟، فجاء رد رضا عبدالعال: "أي منتخب قادر على الفوز بالبطولة عدا مصر" معللًا السبب بأن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري دون المستوى ولا يرقى إلى قيادة منتخب الفراعنة. توقع رضا عبدالعال بعدم تتويج

وتوجه مهيب عبدالهادي بسؤال إلى "ملك التوقعات" -كما يلقبه البعض- عن المنتخب الذي سيتوج ببطولة إفريقيا 2019؟، فجاء رد رضا عبدالعال: "أي منتخب قادر على الفوز بالبطولة عدا مصر" معللًا السبب بأن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري دون المستوى ولا يرقى إلى قيادة منتخب الفراعنة.



توقع رضا عبدالعال بعدم تتويج المنتخب بالبطولة لم يكن الأول، بل سبق وتوقع خروج المنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم دون نقاط وخسارته مباريات دور المجموعات الثلاث.



وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل أيضا على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.