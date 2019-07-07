رياضة

ملك التوقعات.. كيف تنبأ رضا عبدالعال بإخفاق المنتخب؟

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
"المنتخب مش هيكسب البطولة" هكذا جاء رد رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق على سؤال مهيب عبدالهادي مقدم برنامج "اللعيب" المُذاع عبر شاشة "mbc masr" عندما حل ضيفا على البرنماج قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، وراح يعدد له أسباب توقعه لخسارة المنتخب الوطني الامر الذي تحقق مساء السب على ستاد القاهرة، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة الإفريقية، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، لتتحقق نبوءة "رضا عبدالعال".
وتوجه مهيب عبدالهادي بسؤال إلى "ملك التوقعات" -كما يلقبه البعض- عن المنتخب الذي سيتوج ببطولة إفريقيا 2019؟، فجاء رد رضا عبدالعال: "أي منتخب قادر على الفوز بالبطولة عدا مصر" معللًا السبب بأن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري دون المستوى ولا يرقى إلى قيادة منتخب الفراعنة. توقع رضا عبدالعال بعدم تتويج
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موجة استقالات.. «إمام وزاهر ومجاهد» يلحقون بأبوريدة

"أدعو أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم" هكذا طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أعضاء المجلس زملاءه، الأمر الذي تحقق بعد دقائق من تصريحات "أبوريدة" للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بموقع "فيسبوك"، البداية كانت بإعلان الثعلب حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16.
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«أبوريدة» يقيل أجيري وجهازه المعاون ويتقدم باستقالته

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.
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مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
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أجيري يأمل في تجنب سيناريو «المعلم» أمام الأولاد

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
مصر-والكونغو (2)

تذكرتي تطرح تذاكر دور الـ16 والأدوار النهائية للكان

أعلنت شركة «تذكرتي» المتخصصة في طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر مباريات دور الـ 16 ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائي والنهائي، حيث شهدت التذاكر استجابة وإقبالا كبيرا من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات، علمًا بأن مباريات دور المجموعات قد شهدت امتلاء مدرجات استاد القاهرة لمباريات المنتخب الوطني.
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