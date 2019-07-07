رياضة

أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام على أرض مصر لم يكن وليد اللحظة وله أسباب معلومة للجميع
تحرير:مصطفى محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
اتحاد فاشلبداية أزمات المنتخب جاءت منذ اختيار اتحاد الكرة الحالي برئاسة هاني أبوريدة، للجهاز الفني الحالي بقيادة خافيير أجيري ومعاونيه وهو المدرب الذي أثيرت حوله شبهات وتم اتهامه بالتورط في قضايا مراهنات وهو ما ينظره القضاء الإسباني حاليًا.ورغم التحذيرات التي تلقاها اتحاد الكرة من التعاقد مع هذا المدرب
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مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
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إكرامي يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمي الأهلي السابق، النار على المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدير المباراة بالشكل الجيد مما أسفر عن الخسارة والخروج من البطولة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
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حازم إمام مهاجما أجيري: «مفيش فايدة»

انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً باهتا تسبب في توديع البطولة مبكرا.
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مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام جنوب أفريقيا

أعلن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا، التي ستنطلق في التساعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري ، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف - محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.
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مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
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المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
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أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
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