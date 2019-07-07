كريم شحاتة: منظومة الكرة تحتاج لإصلاح وتخطيط وكامل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

كريم شحاتة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم برنامج "كورة كل يوم" على القناة الأولى المصرية عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل جزءا من المسئولية الفنية في خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا 2019 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا، وقال كريم خلال برنامجه إن: "المنتخب الوطني فاز بمباريات مرحلة دور المجموعات بالمهارات الفردية للاعبين والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب يلعب بخطة غير مفهومة ولا يجيد التغييرات المؤثرة التي تغير من مجرى اللقاء".

وأضاف "شحاتة" أن: "منتخب جنوب إفريقيا كان يسيطر بشكل واضح على منتصف الملعب ورغم ذلك أخرج أجيري محمد النني وعبد الله السعيد وشارك بدلا منهما عمرو وردة ووليد سليمان، وهو ما أتاح فرصة للمنتخب الجنوب إفريقي لشن هجمات مرتدة أحرز منها هدف الفوز وكان قادرا على إحراز هدف آخر". واختتم كريم شحاتة

وأضاف "شحاتة" أن: "منتخب جنوب إفريقيا كان يسيطر بشكل واضح على منتصف الملعب ورغم ذلك أخرج أجيري محمد النني وعبد الله السعيد وشارك بدلا منهما عمرو وردة ووليد سليمان، وهو ما أتاح فرصة للمنتخب الجنوب إفريقي لشن هجمات مرتدة أحرز منها هدف الفوز وكان قادرا على إحراز هدف آخر".



واختتم كريم شحاتة تصريحاته بأن منظومة كرة القدم في مصر تحتاج إلى إصلاح وتخطيط شامل، ونظام المسابقات في الناشئين والقسم الثاني والقسم الثالث به العديد من المشاكل والأزمات لابد من حلها وإعادة تنظيمها مرة أخرى.



وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.