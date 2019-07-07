مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

تحرير:أحمد بركات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

أجيري

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة غدًا مع أجيري لتسوية الشرط الجزائي وفسخ التعاقد بشكل رسمي. من جانبه، تحدث خافيير أجيري عن مستقبله من الاستمرار كمدرب للفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، : "لا يوجد قرار بشأن موقفي، تحدثت مع اللاعبين، وغدا الأحد أجتمع باتحاد الكرة للحديث عن الخطوة المقبلة ومستقبلي