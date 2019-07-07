مجدي عبدالغني عن هزيمة الفراعنة: «أجيري السبب»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ ص

مجدي عبد الغني

أرجع مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا إلى المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعدما ودع الفراعنة البطولة مبكرا أمام "الأولاد" والخسارة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.

وأضاف مجدي عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة mbc masr، أن ما حدث طبيعي في كرة القدم التي تحتمل الفوز أو الخسارة، ومنتخب مصر لم يستحق الفوز بالبطولة لأنه لم يظهر بمستوى يؤهله لذلك. وتابع: "أعتذر للجماهير عن هذا الأداء السئ للمنتخب، فهذا ليس منتخب مصر، وسوف