مجدي عبدالغني عن هزيمة الفراعنة: «أجيري السبب»

أرجع مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا إلى المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعدما ودع الفراعنة البطولة مبكرا أمام "الأولاد" والخسارة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
وأضاف مجدي عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة mbc masr، أن ما حدث طبيعي في كرة القدم التي تحتمل الفوز أو الخسارة، ومنتخب مصر لم يستحق الفوز بالبطولة لأنه لم يظهر بمستوى يؤهله لذلك.
وتابع: "أعتذر للجماهير عن هذا الأداء السئ للمنتخب، فهذا ليس منتخب مصر، وسوف
وأضاف مجدي عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة mbc masr، أن ما حدث طبيعي في كرة القدم التي تحتمل الفوز أو الخسارة، ومنتخب مصر لم يستحق الفوز بالبطولة لأنه لم يظهر بمستوى يؤهله لذلك.
وتابع: "أعتذر للجماهير عن هذا الأداء السئ للمنتخب، فهذا ليس منتخب مصر، وسوف نعقد جلسة طارئة لتحديد مصير أجيري، وسيكون القرار مرضيا للجماهير».
وشدد "البلدوزر" على أن أجيري هو المسؤول الأول عن الخروج من البطولة، ثم يأتي الجهاز الفني كمسؤول ثاني، ثم يأتي بعد ذلك اتحاد الكرة".
وتقدم عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته صباح الأحد بعد الهزيمة الإفريقية للمنتخب بعد استقالة رئيس الاتحاد هاني أبوريدة وعدد من الأعضاء.