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صلاح عبد الله عن هزيمة المنتخب: «ببكي زي العيال»

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص
الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله
علق الفنان صلاح عبد الله على أداء المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا وخروجه من البطولة بعد الخسارة بهدف دون رد، مساء أمس السبت، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم.. بس بصراحة مش قادر أقولها حزين وببكي زي العيال"، في الوقت الذي أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، لتتولى استقالات أعضاء المجلس.
وقال "أبوريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.  وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد أنه مُقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين
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هاني شاكر لاتحاد الكرة: «استقيلوا يرحمكم الله»

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين على خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو، وذلك بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وكتب "شاكر" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم، أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، فهو اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله.
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كريم فهمي يفتح النار على اتحاد الكرة: «عيب»

"عيب عيب عيب" ثلاث كلمات شن بها الفنان كريم فهمي هجوما لاذعا على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى المباراة.
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فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
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هاني-شاكر

هاني شاكر لاتحاد الكرة: «استقيلوا يرحمكم الله»

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين على خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو، وذلك بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وكتب "شاكر" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم، أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، فهو اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله.
كريم-فهمي

كريم فهمي يفتح النار على اتحاد الكرة: «عيب»

"عيب عيب عيب" ثلاث كلمات شن بها الفنان كريم فهمي هجوما لاذعا على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى المباراة.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
ريهام-حجاج

ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
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