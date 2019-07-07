صلاح عبد الله عن هزيمة المنتخب: «ببكي زي العيال»

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص

الفنان صلاح عبد الله

علق الفنان صلاح عبد الله على أداء المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا وخروجه من البطولة بعد الخسارة بهدف دون رد، مساء أمس السبت، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم.. بس بصراحة مش قادر أقولها حزين وببكي زي العيال"، في الوقت الذي أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، لتتولى استقالات أعضاء المجلس.

وقال "أبوريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد أنه مُقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين