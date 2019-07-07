موجة استقالات.. «إمام وزاهر ومجاهد» يلحقون بأبوريدة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص

مجلس اتحاد الكرة المصري

"أدعو أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم" هكذا طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أعضاء المجلس زملاءه، الأمر الذي تحقق بعد دقائق من تصريحات "أبوريدة" للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بموقع "فيسبوك"، البداية كانت بإعلان الثعلب حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها "لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".





