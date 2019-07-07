رياضة

موجة استقالات.. «إمام وزاهر ومجاهد» يلحقون بأبوريدة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ ص
مجلس اتحاد الكرة المصري
مجلس اتحاد الكرة المصري
"أدعو أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم" هكذا طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أعضاء المجلس زملاءه، الأمر الذي تحقق بعد دقائق من تصريحات "أبوريدة" للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بموقع "فيسبوك"، البداية كانت بإعلان الثعلب حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16.
وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ
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هانى-ابو-ريدة

«أبوريدة» يقيل أجيري وجهازه المعاون ويتقدم باستقالته

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.
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مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
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أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
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كيف ذبح الجبلاية القيم والمبادئ على طريقة زكي قدرة؟

"في فيلم حكمتك يارب بطولة الفنانة العظيمة سناء جميل والمبدع عادل أدهم وحسين فهمي وسهير المرشدي للمخرج الرائع حسام الدين مصطفى، عندما تم القبض على المعلم زكي (عادل أدهم) أحد أفراد العصابة التي تتزعهما الفنانة سناء جميل، حاول زكي قدرة أثناء التحقيق معه بعد القبض عليه أن يبعد عن نفسه أي اتهام؛ لذا ظل يردد جملته الشهيرة: "أنا بريء يا سعادة البيه.. هى المعلمة وإحنا كلنا صبيانها.. ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكي قدرة.. طلع يا زكي قدرة يطلع زكي قدرة".
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أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
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عضو الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار من مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، بالعفو عن عمرو وردة لاعب منتخب مصر والتراجع عن قرار استبعاده من معسكر المنتخب الوطني الذي صدر صباح الأربعاء بعد انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك". وقال عضو المجلس في تصريحات خاصة للتحرير، إن هناك عدة أسباب تدفع اتحاد الكرة للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة تتمثل في:
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هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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