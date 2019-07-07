«عبد الغني وعبد الفتاح وكردي» خارج «الجبلاية»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ ص

صدمة الجماهير المصرية بعد الخسارة

تتوالى استقالات أعضاء إدارة اتحاد الكرة المصري تباعا بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، والخروج مبكرا من البطولة التي تسضيفها البلاد حتى 19 يوليو، البداية انت بإعلان حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، ومن بعدهم مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي وخالد لطيف.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبوريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبوريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.



وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد أنه مُقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.