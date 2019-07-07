رياضة

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
وقال "شلبي" خلال برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: "مايفعله شوبير نكتة، بلاش ضحك على الدقون، إنت بتضحك علي مين؟". وشهدت الساعات القليلة الماضية، استقالات بالجملة من اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من بينهم حازم إمام، ومجدي عبد الغني، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح،
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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«عبد الغني وعبد الفتاح وكردي» خارج «الجبلاية»

تتوالى استقالات أعضاء إدارة اتحاد الكرة المصري تباعا بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، والخروج مبكرا من البطولة التي تسضيفها البلاد حتى 19 يوليو، البداية انت بإعلان حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، ومن بعدهم مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي وخالد لطيف.
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موجة استقالات.. «إمام وزاهر ومجاهد» يلحقون بأبوريدة

"أدعو أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم" هكذا طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أعضاء المجلس، الأمر الذي تحقق بعد دقائق من تصريحات "أبوريدة" للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بموقع "فيسبوك"، البداية كانت بإعلان الثعلب حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16.
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هانى-ابو-ريدة

«أبوريدة» يقيل أجيري وجهازه المعاون ويتقدم باستقالته

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.
وائل-جمعة

وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».
هيثم-فاروق

هيثم فاروق: مدرب منتخب مصر بلا شخصية وجاي ياكل عيش

انتقد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رضوخ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال هيثم، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS، إن أجيري أثبت في هذه الواقعة أنه مدرب بلا شخصية، موضحًا أن البعض قد يبرر موقفه بأنه مدير فني أجنبي ولا يدرك كل جوانب الأمور داخل المجتمع المصري، لكن على سبيل المثال إذا كان مدرب المنتخب هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لكان قرر هدم المعبد.
احمد-شوبير (1)

شوبير يفجر مفاجأة: لاعبو المنتخب يصرون على عودة وردة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني متعاطفون مع زميلهم عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من معسكر المنتخب، صباح الأربعاء، لأسباب سلوكية. وقرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا.
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