مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ ص

مدحت شلبي

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.

وقال "شلبي" خلال برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: "مايفعله شوبير نكتة، بلاش ضحك على الدقون، إنت بتضحك علي مين؟". وشهدت الساعات القليلة الماضية، استقالات بالجملة من اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من بينهم حازم إمام، ومجدي عبد الغني، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح،