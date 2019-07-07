رياضة

رسالة نارية من آل الشيخ بعد خروج مصر من أمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» رسالة غامضة، قائلًا: «الحمد لله مافيش حد بييجي عليا ظلم إلا ربنا يوريني فيه يوم». وجاءت رسالة آل الشيخ، بعد دقائق من إعلان هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم استقالته من منصبه، بعد هزيمة المنتخب الوطنى من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد والخروج من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، موضحًا أن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري
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دموع صلاح ونهاية الحلم المصري في صدر الصحف العالمية

سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا أمس السبت بهدف نظيف، وعنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية "حسرة لصلاح، مصر البلد المضيف تودع كأس الأمم الإفريقية"، وقالت إن هدف تيمبينكوسي لورش قبل نهاية المباراة بخمس دقائق أنهى حلم الفراعنة في التتويج بلقب البطولة على أرضهم، مضيفة أن جنوب إفريقيا التي عانت في التصفيات أمام ليبيا وسيشيل، كان من المتوقع توديعها البطولة مبكرًا، خاصة أنها تأهلت إلى دور الـ16 كأفضل ثوالث، بينما تأهلت مصر بالعلامة الكاملة.
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اتحاد الكرة يحذف خبر استقالة 3 أعضاء من الجبلاية

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحذف التدوينة الخاصة باستقالة عصام عبد الفتاح، وكرم كردي، ومجدي عبد الغني، أعضاء مجلس الجبلاية، إذ حذف مسؤولو الصفحة التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها، ما أثار الجدل حول موقف الأعضاء من تقديم الاستقالة. وجاء ذلك على الرغم من نشر خبر مسبقًا باستقالتهم، إذ أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته بقية الأعضاء إلى السير على خطاه.
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شوبير يستقيل من اتحاد الكرة: «الاعتذار للجماهير»

تقدم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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«أبوريدة» يقيل أجيري وجهازه المعاون ويتقدم باستقالته

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.
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إكرامي يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

فتح إكرامي الشحات، حارس مرمي الأهلي السابق، النار على المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يدير المباراة بالشكل الجيد مما أسفر عن الخسارة والخروج من البطولة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
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