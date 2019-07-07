رسالة نارية من آل الشيخ بعد خروج مصر من أمم إفريقيا

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص

تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» رسالة غامضة، قائلًا: «الحمد لله مافيش حد بييجي عليا ظلم إلا ربنا يوريني فيه يوم». وجاءت رسالة آل الشيخ، بعد دقائق من إعلان هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم استقالته من منصبه، بعد هزيمة المنتخب الوطنى من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد والخروج من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، موضحًا أن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري