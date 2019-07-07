ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

مثل هذه الأخبار تكشف حجم الاستهتار واللامبالاة من جانب المسؤولين عن المنتخب بداية من اتحاد الكرة ومرورًا بالجهاز الفني وحتى اللاعبين أنفسهم الذين اصبحوا أقوى من الاتحاد

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.

حلم التتويج بالبطولة الذي عاشه المصريون مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية بحفل افتتاح مبهر تحدث عنه العالم استيقظ منه الجميع واكتشفوا أنه كابوس ثقيل الظل بعد نكسة الخروج من البطولة مبكرًا على يد منتخب "الأولاد" ودون أن يقدم منتخبنا العرض المنتظر منه. لاعبو المنتخب الوطني لم يقدموا المردود المرجو منهم في

حلم التتويج بالبطولة الذي عاشه المصريون مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية بحفل افتتاح مبهر تحدث عنه العالم استيقظ منه الجميع واكتشفوا أنه كابوس ثقيل الظل بعد نكسة الخروج من البطولة مبكرًا على يد منتخب "الأولاد" ودون أن يقدم منتخبنا العرض المنتظر منه.

لاعبو المنتخب الوطني لم يقدموا المردود المرجو منهم في أي مباراة من المواجهات التي خاضوها، بما فيها مباريات دور المجموعات، رغم تحقيق الفوز فيها وحصد العلامة الكاملة ولم تهتز شباكهم، إلا أن هذا لم يكن إلا نتائج خادعة، فقد تألق بعض اللاعبين بقدراتهم الخاصة بعدما خرجوا عن النص الذي وضعه المدرب الفاشل خافيير أجيري، وبالمناسبة هم قلائل، تريزيجيه في أول مباراة، ثم محمد الشناوي حارس المرمى، في مباريات الكونغو وأوغندا وجنوب أفريقيا، وطارق حامد، وبخلاف هؤلاء لم يظهر أي لاعب بربع مستواه المعروف عنه بما فيهم محمد صلاح نفسه.

حتى تريزيجيه لم يستمر تألقه طويلاً بل تراجع في المباريات التالية مثلما كنا نشاهد جميعاً كيف يتراجع الأداء البدني للاعبي منتخب مصر في كل مباراة بالبطولة، وفوجئنا بتعاقد أجيري مع مدرب أحمال أثناء البطولة، وهي كارثة تؤكد أن الجهاز الفني لم يكن يعمل وفق إطار فني أو علمي، بل كان يعمل بـ"الفهلوة" التي نتعامل بها في بعض المواقف.

الإعلانات

في مونديال روسيا انشغل لاعبو منتخب مصر بالظهور في الإعلانات، وكان هدف كل لاعب "السبوبة" التي سيحصل عليها من وراء الإعلان أو الظهور في البرامج الرياضية، التي كان يتم تصويرها في غرف اللاعبين في المعسكر، وبالطبع كانت النتيجة ظهور منتخب مصر بشكل متواضع والخسارة في المباريات الثلاث.

ورغم ما حدث في المونديال لم يستوعب اللاعبون أو مسؤولو الجبلاية الدرس، وتكررت الأفعال، وطالما أن المقدمات واحدة لابد أن تكون النتائج واحدة، لذا لم يكن غريباً أن يكون أداء لاعبي المنتخب في الإعلانات أفضل كثيراً من أدائهم داخل المستطيل الأخضر.

أغلب اللاعبين انشغلوا بما قدموه خارج المستطيل الأخضر ولم يكن لديهم التركيز الكافي من أجل تحقيق هدفهم -وهو الفوز باللقب- بخلاف أنهم دخلوا في صدامات مع الجماهير وردود أفعال غريبة عند الاحتفال بأهدافهم مثلما فعل أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

كشري وكبدة

منتخب مصر دخل البطولة معتمدًا على محمد صلاح وحده، ونجوميته وتألقه في أوروبا بعدما قاد ليفربول الإنجليزي للتتويج بدوري ابطال أوروبا، أما البقية بالكامل فهم تحت ضغط مباشر لأنهم ليسوا على قدر الحدث- يستثني من ذلك لاعب أو إثنين آخرين فقط – بدليل حالة الهرج والمرج التي كان عليها معسكر المنتخب، وهو أمر يتحمل مسؤوليته كالعادة مدير المنتخب إيهاب لهيطة الذي عاد لتولى مهام منصبه، بعد الفضائح التي شهدها معسكر المنتخب الوطني في روسيا اثناء كاس العالم وكأنها مكافأة على أخطائه.

وفي معسكر المنتخب لم يحدث أي جديد، الكل استيقظ على فضيحة فيديو غير أخلاقي يتم نشره لأحد لاعبي المنتخب، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ثم قرار باستبعاد اللاعب من المعسكر، خاصة أنه صاحب سوابق عديدة في هذه الأفعال، وقبل مرور 24 ساعة على قرار الاستبعاد بدأت تتوارد الأخبار حول غضب اللاعبين واتفاقهم على ضرورة عودة عمرو وردة مرة أخرى.

وبالفعل رضخ هاني أبوريدة لرغبتهم في قرار إداري لا يمكن وصفه إلا بأنه سقطة أخلاقية، لأن الجميع تعرض لصدمة حقيقية، كيف يتم إدارة المنتخب بهذه الطريقة ومنذ متى يضغط اللاعبون من أجل لاعب أخطأ بدل الخطأ خمسة وكل خطأ منهم جريمة منفصلة.

كيف يفوز منتخبنا؟

من غير المنطقي على الإطلاق أن يفوز منتخب مصر باللقب والأخبار التي يتم تناقلها من المعسكر، لا تخرج عن فضيحة لاعب أو لاعب آخر يطلب تناول الكشري، أو تعيين الشيف ناصر البرنس مسؤول تغذية في المنتخب، رغم ما هو متعارف عن وجباته الدسمة ومع ذلك خرج الشيف ناصر وأعلن أنه سيتولى المهمة في اليوم "الفري" فقط.

مثل هذه الأخبار تكشف حجم الاستهتار واللامبالاة من جانب المسؤولين عن المنتخب بداية من اتحاد الكرة ومرورًا بالجهاز الفني وحتى اللاعبون أنفسهم الذين أصبحوا أقوى من اتحاد الكرة ورئيسه الذي تقدم باستقالته بعدما غرقت السفينة.

الأيام الماضية كشفت النقاب عن حالة لم تشهدها أجيال المنتخب السابقة التي كانت تحقق انتصارات قوية وتتوج بالبطولات، فلا يمكن أن ينسى أحد أن الاستبعاد كان نصيب المخطئ أو من يتجاوز مثلما حدث مع إبراهيم سعيد في عهد محمود الجوهري واستبعاد أحمد حسام ميدو من جانب حسن شحاتة، وحتى المدرب الذي تعرض لحرب ضروس هيكتور كوبر عندما كان يشعر بأن هناك لاعباً لن يفيده وقد يفسد النظام الذي وضعه للفريق لم يكن يتواني عن استبعاده مثلما حدث مع حسام غالي ومن بعده باسم مرسي.

الخلاصة أن المنتخب خرج من البطولة لغياب الالتزام والتركيز وسوء الاختيارات الفنية من جانب هاني أبوريدة عند اختياره لأجيري وجهازه المعاون أو عندما عاد لهيطة لمنصب مدير المنتخب أو اختيارات الجهاز الفني للقائمة التي شارك بها في البطولة، كلها اعتمدت على "الشللية" والمجاملات و"المحسوبية" ولم يكن هناك أي تخطيط لأي شئ حتى يتحقق في النهاية حلم الفوز باللقب القاري، وبعد استقالة أغلب أعضاء اتحاد الكرة لابد أن يكون المجلس القادم الذي سيتولى المهمة قادرًا على نقل الكرة المصرية نقلة حقيقية بعدياً عن الطريقة التي تدار بها حتى استقالة أبوريدة ومجلسه.



