رياضة

ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

مثل هذه الأخبار تكشف حجم الاستهتار واللامبالاة من جانب المسؤولين عن المنتخب بداية من اتحاد الكرة ومرورًا بالجهاز الفني وحتى اللاعبين أنفسهم الذين اصبحوا أقوى من الاتحاد
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
حلم التتويج بالبطولة الذي عاشه المصريون مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية بحفل افتتاح مبهر تحدث عنه العالم استيقظ منه الجميع واكتشفوا أنه كابوس ثقيل الظل بعد نكسة الخروج من البطولة مبكرًا على يد منتخب "الأولاد" ودون أن يقدم منتخبنا العرض المنتظر منه. لاعبو المنتخب الوطني لم يقدموا المردود المرجو منهم في
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مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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«عبد الغني وعبد الفتاح وكردي» خارج «الجبلاية»

تتوالى استقالات أعضاء إدارة اتحاد الكرة المصري تباعا بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، والخروج مبكرا من البطولة التي تسضيفها البلاد حتى 19 يوليو، البداية انت بإعلان حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، ومن بعدهم مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي وخالد لطيف.
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موجة استقالات.. «إمام وزاهر ومجاهد» يلحقون بأبوريدة

"أدعو أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم" هكذا طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أعضاء المجلس، الأمر الذي تحقق بعد دقائق من تصريحات "أبوريدة" للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بموقع "فيسبوك"، البداية كانت بإعلان الثعلب حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16.
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مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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«أبوريدة» يقيل أجيري وجهازه المعاون ويتقدم باستقالته

أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وقال "أبو ريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها، مشيرا إلى استمراره في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.
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أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
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أجيري: محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب العالم لعام 2019. وأضاف اجيري، خلال تصريحاته مساء الأربعاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن صلاح يجتهد ويكافح بكل قوة للمنافسة على الكرة الذهبية عن العام الحالي، معلقًا: «أرى أن صلاح قريب من هذا الحلم خاصة إذا تمكن من قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية 2019».
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