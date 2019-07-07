مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

تحرير:وكالات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.

وتابع رئيس المكتب الصحفي لمدرية وزارة الداخلية الروسية: "نتيجة ذلك فقد السائق السيطرة على الشاحنة ووقع بحفرة مما تسبب في اشتعال الشاحنة والذي تبع ذلك انفجار. وفقا للبيانات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص"، ووقع الحادث الساعة 00.15 بالتوقيت المحلي 22.15 بتوقيت موسكو في الكيلو 44 من طريق (كاربينسك-كيتليم السريع). في