انتشال جثث 14 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس

تحرير:وكالات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص

هجرة غير شرعية

نجح خفر السواحل التونسي، أمس السبت، في انتشال جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وذلك حسب ما أعلن مسؤولو جمعية الهلال الأحمر التونسية، وذلك في الوقت الذي أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، إلى إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفيَّ في المستشفى وسط مخاوف من غرق الباقين. وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

وتعد السواحل التونسية أحد المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الإيطالية القريبة بالخصوص، لكن صعود حكومة شعبوية في إيطاليا والتضييق على أنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية في بحر المتوسط، قلصت بشكل كبير من عدد المهاجرين غير الشرعيين.وفي مارس الماضي أوقفت قوات الأمن التونسية العشرات