انتشال جثث 14 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس
تحرير:وكالات
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص
هجرة غير شرعية
نجح خفر السواحل التونسي، أمس السبت، في انتشال جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وذلك حسب ما أعلن مسؤولو جمعية الهلال الأحمر التونسية، وذلك في الوقت الذي أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، إلى إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفيَّ في المستشفى وسط مخاوف من غرق الباقين. وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.
وتعد السواحل التونسية أحد المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الإيطالية القريبة بالخصوص، لكن صعود حكومة شعبوية في إيطاليا والتضييق على أنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية في بحر المتوسط، قلصت بشكل كبير من عدد المهاجرين غير الشرعيين.وفي مارس الماضي أوقفت قوات الأمن التونسية العشرات
وتعد السواحل التونسية أحد المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الإيطالية القريبة بالخصوص، لكن صعود حكومة شعبوية في إيطاليا والتضييق على أنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية في بحر المتوسط، قلصت بشكل كبير من عدد المهاجرين غير الشرعيين.
وفي مارس الماضي أوقفت قوات الأمن التونسية العشرات من الأشخاص ممن حاولوا التسلل إلى ميناء حلق الوادي في ضواحي العاصمة بنية الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الاوروبية، وخرج محمد عمران مدير الميناء بتصريحات لإذاعة "جوهرة" الخاصة وقال إن "ما بين 30 و40 شخصا دخلوا الميناء بالفعل، وألقي القبض عليهم بينما بلغ عدد الموقوفين خارج الميناء قرابة 70 شخصا".