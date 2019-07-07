شوبير يستقيل من اتحاد الكرة: «الاعتذار للجماهير»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

أحمد شوبير

تقدم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.

وحصلت "التحرير" على نسخة من قرار الاستقالة وجه خلالها "شوبير" الاعتذار للجماهير مؤكدا أنه منذ انضمامه للمجلس بذل قصارى الجهد للنهضو بالكرة المصرية.وفي وقت سابق أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال "أبوريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم