رياضة

شوبير يستقيل من اتحاد الكرة: «الاعتذار للجماهير»

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
تقدم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
وحصلت "التحرير" على نسخة من قرار الاستقالة وجه خلالها "شوبير" الاعتذار للجماهير مؤكدا أنه منذ انضمامه للمجلس بذل قصارى الجهد للنهضو بالكرة المصرية.وفي وقت سابق أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال "أبوريدة" إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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«عبد الغني وعبد الفتاح وكردي» خارج «الجبلاية»

تتوالى استقالات أعضاء إدارة اتحاد الكرة المصري تباعا بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي، والخروج مبكرا من البطولة التي تسضيفها البلاد حتى 19 يوليو، البداية انت بإعلان حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، ومن بعدهم مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي وخالد لطيف.
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مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
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موجة استقالات.. «إمام وزاهر ومجاهد» يلحقون بأبوريدة

"أدعو أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم" هكذا طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أعضاء المجلس، الأمر الذي تحقق بعد دقائق من تصريحات "أبوريدة" للموقع الرسمي لاتحاد الكرة بموقع "فيسبوك"، البداية كانت بإعلان الثعلب حازم أمام في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية" ثم تبعه زميلاه بالمجلس الإعلامي سيف زاهر وأحمد مجاهد، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى إطار دور الـ16.
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أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
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المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
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