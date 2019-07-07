«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ ص

الرئيس الفرنسي

مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن مزيدا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق الأحد. ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة