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«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ ص
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن مزيدا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق الأحد. ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة
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انفجار-في-باريس (1)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.
اسرائيل-تشتعل

فرانس برس: انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية. وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل إثيوبى، والمعروفون بـ"يهود الفلاشا"، مع الشرطة الإسرائيلية، وسط تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالى. وجاءت هذه التظاهرات العنيفة على خلفية مقتل شاب إثيوبى على يد شرطى إسرائيلى.
بريكست (3)

هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
فيضانات-إقليم كراسنودار-جنوب روسيا

22 قتيلا و2500 مصاب بسبب الفيضانات في روسيا

أعلن نائب وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث في روسيا بافيل باريشيف، اليوم السبت، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 2500 آخرين ، فيما لا يزال 13 آخرين مفقودين جراء موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي البلاد قبل نحو أسبوع. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باريشيف قوله "لسوء الحظ ، توفي 22 شخصا ونُقِل 410 أشخاص إلى المستشفى، وتلقى 2165 مصابا مساعدات طبية، وللأسف، ما زال مصير 13 شخصًا غير معروف".
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مارك-اسبر (2)

أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
ستيفن-منوشين

أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
صواريخ-سام (2)

إيران تستهدف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".
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