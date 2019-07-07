ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ ص

مأمورية من رجال الشرطة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر" محام، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر" محام، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال بزميله همام إبراهيم محام، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك، وفي أثناء سيرهما شاهدا السيارة التي تمت بها واقعة سرقة مكتبه.



وقام المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدا بها المسروقات، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئا بعدها بقيام اثنين بإطلاق وابل من الطلقات النارية عليهما، ما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالقلب توفي على أثرها، والثانى بالكتف، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام.



