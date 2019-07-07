جريمة

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ ص
مأمورية من رجال الشرطة
مأمورية من رجال الشرطة
24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر" محام، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ
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وفاة وإصابات.. ساعات من الرعب بحريق «الشاطبي للنساء»

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كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
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مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
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قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.
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التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

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