الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 37

تحرير:وكالات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ?وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 24 37 شبين الكوم 23 36 طنطا 24 36 دمنهور 24 34 الإسكندرية 25 32 بلطيم 25 32 مطروح 24 31 السلوم 24 32 سيوة 25 41 بورسعيد 26 32 دمياط 25 31 الزقازيق 23 37 الإسماعيلية 22 38 السويس 23 37 العريش 24 33 رفح 23 32 رأس سدر 23 35 نخل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى



القاهرة 24 37



شبين الكوم 23 36



طنطا 24 36



دمنهور 24 34



الإسكندرية 25 32



بلطيم 25 32



مطروح 24 31



السلوم 24 32



سيوة 25 41



بورسعيد 26 32



دمياط 25 31



الزقازيق 23 37



الإسماعيلية 22 38



السويس 23 37



العريش 24 33



رفح 23 32



رأس سدر 23 35



نخل 18 37



نويبع 27 35



طابا 26 34



كاترين 19 30



الطور 26 35



شرم الشيخ 28 38



الغردقة 26 38



مرسى علم 28 37



الفيوم 23 37



بنى سويف 23 37



المنيا 23 38



أسيوط 24 38



سوهاج 25 39



قنا 26 39



الأقصر 27 40



أسوان 28 41



أبوسمبل 27 40



الوادى الجديد 22 39



شلاتين 28 38



أبو رماد 29 38



حلايب 29 35



رأس حدربة 30 34



