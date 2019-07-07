سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 37

تحرير:وكالات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص
حالة الطقس
حالة الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ?وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 24 37  شبين الكوم 23 36 طنطا 24 36 دمنهور 24 34 الإسكندرية 25 32 بلطيم 25 32 مطروح 24 31 السلوم 24 32 سيوة 25 41 بورسعيد 26 32 دمياط 25 31 الزقازيق 23 37 الإسماعيلية 22 38 السويس 23 37 العريش 24 33 رفح 23 32 رأس سدر 23 35 نخل
اقرأ المزيد
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (4)

إعلاميون بعد خسارة المنتخب: جمهور عظيم يحتاج لفريق

ودع منختب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدف دون رد من منتخب جنوب إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل. وانتفضت الجماهير المصرية في استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب من البطولة، وانفعلت على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

هل تتغير أسعار السلع كل 3 أشهر مع تحديد سعر البترول؟

بدأت الحكومة في تطبيق الشريحة الأخيرة من تقليل الدعم على الوقود والمحروقات، منذ صباح أمس الجمعة، إذ أصبح الآن سعر البنزين والسولار، وأسطوانة البوتاجاز، محررا، ويتم بيعه للمواطنين وفق الأسعار العالمية، وذلك ضمن إجرءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتزامن مع الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة تحدد سعر المواد البترولية كل 3 أشهر وفقا لسعر البترول عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبهامش زيادة ونقصان لا يتخطى 10%.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

«الأوقاف» تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف. واشترطت الوزارة في بيان لها اليوم، السبت، اجتياز الواعظات الاختبارات أو المقابلات المقررة، إذ تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس (3)

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار (2)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار (2)

شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة غدًا الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org