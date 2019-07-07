«التخابر الكبرى واتجار العملة» أبرز محاكمات الأحد
محكمة الجنايات تصدر حكمها على 23 متهمًا بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخطط إرهابي
تحرير:سماح عوض الله
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية التخابر
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها جلسة النطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس"، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
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كانت
وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
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كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد ومحمود عزت متولي وصلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
الاتجار العالمية بالعملة
تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر أولى جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهما محبوسا في أكبر قضية بالاتجار فى العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أدهم فهيم.
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كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم، وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين من ملف أوراق القضية أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها، وتبين أنها 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي. وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.
خطف طفل
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية، ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين وهم معمر القذافي يونس، ومنتصر على، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد، ارتكاب جرائم سرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.