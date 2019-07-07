«التخابر الكبرى واتجار العملة» أبرز محاكمات الأحد

محكمة الجنايات تصدر حكمها على 23 متهمًا بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخطط إرهابي

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية التخابر

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها جلسة النطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس"، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى» كانت