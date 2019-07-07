جريمة

«التخابر الكبرى واتجار العملة» أبرز محاكمات الأحد

محكمة الجنايات تصدر حكمها على 23 متهمًا بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مخطط إرهابي
تحرير:سماح عوض الله ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية التخابر
رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية التخابر
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها جلسة النطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس"، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى» كانت
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مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة بالإسلحة البيضاء في بنها.. وإصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كفر مناقر دائرة قسم أول بنها، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، وألقي القبض على آخرين، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول: "ع م ح - 18 سنة - طالب جامعي" مصاب بطعنة بالبطن و"م م ف - 30 سنة - صاحب مقهى" مصاب بعدة طعنات في أنحاء الجسد.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

وفاة وإصابات.. ساعات من الرعب بحريق «الشاطبي للنساء»

في غمضة عين اشتعل حريق وانطفأت الأنوار وباتت رائحة الحريق هي الشيء الوحيد الذي شعر به كل من تواجد داخل جدران وجنبات مستشفى الشاطبي للنساء والولادة، والملحق به مباني قسم الأطفال، التابعة لجامعة الإسكندرية والكائنة بمنطقة الشاطبي وتخدم نحو 4 محافظات هي: "الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح" إذ شبّ حريق هائل مساء الجمعة بإحدى الغرف المُلحقة بغرف العمليات الجراحية للولادة فانبعثت الأدخنة وتطاير رماد وشظايا الحريق فى كل مكان، فيما كان الخوف الأكبر لدى المرضى بعنابر السيدات والأطفال.
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
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المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.
المستشار-حسن-فريد

«بطولة الأمم» تؤجل 6 قضايا إرهاب إلى أغسطس

بسبب انعقاد بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، ونظرًا لانشغال قوات الأمن بإجراءات تأمين الشوارع ومقار انعقاد المباريات، تعذّر نقل المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب من السجون إلى مقار المحاكم، وهو السبب الذى استندت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لإصدار قرارات بإرجاء القضايا المعروضة عليها اليوم إلى شهر أغسطس المقبل، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ أجلتها المحكمة إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لحضور المتهمين، نظرًا لتعذر حضورهم فى مقر المحكمة بجلسة اليوم، لاعتبارات أمنية.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«التخابر الكبرى وفض رابعة» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات ختام أسبوع العمل الرسمي اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسئول عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
علا-القرضاوى-وزوجها

إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.
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