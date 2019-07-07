جريمة

تربح وإعلانات.. فضيحة اتحاد الكرة أمام النائب العام

إهدار المال العام واستخدام الجلسات العرفية وحلول المصاطب أبرز الاتهامات الموجهة لاتحاد الكرة فى 3 بلاغات للنائب العام بعد خروج مصر من البطولة التى تنظمها على أرضها
تحرير:سماح عوض الله ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
النائب العام - أرشيفية
النائب العام - أرشيفية
خلال 12 ساعة فقط من خسارة المنتخب المصري مباراته أمام منتخب جنوب إفريقيا، وخروج الفريق المصري من البطولة التى ينظمها، تقدم محامون بثلاثة بلاغات إلى النائب العام، أحدها تم الإعلان عنه من ليلة أمس، ضد اتحاد الكرة، يطالبون فيها بالتحقيق فى اتهامات منسوبة للاتحاد، أبرزها إهدار المال العام وإهمال أعضاء الاتحاد فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وطالب البلاغين بمنع أعضاء اتحاد الكرة من السفر وخضوعهم للتحقيق معهم، عن الاتهامات المنسوبة إليهم فى البلاغين.
إهدار ملايين على مدرب فاشل أحد البلاغات يحمل رقم 9274 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وتقدم به أيمن محفوظ المحامي ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، طالب فيه بالتحقيق مع اتحاد الكرة بعد الخروج المهين -حسب البلاغ- لمنتخب مصر من البطولة المقامة على أرض مصر، وتسببهم فى إهدار المال العام بالتعاقد بالملايين مع
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
جثة-فى-شقة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
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النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
حسن نافعة

بلاغ يتهم حسن نافعة بالنيل من السلطة القضائية

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والنيل من السلطة القضائية، وتأييد ودعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه، وذلك بسبب تدوينة نشرها على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" يؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون حسب ما ورد فى البلاغ.
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