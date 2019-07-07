تربح وإعلانات.. فضيحة اتحاد الكرة أمام النائب العام

إهدار المال العام واستخدام الجلسات العرفية وحلول المصاطب أبرز الاتهامات الموجهة لاتحاد الكرة فى 3 بلاغات للنائب العام بعد خروج مصر من البطولة التى تنظمها على أرضها

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

خلال 12 ساعة فقط من خسارة المنتخب المصري مباراته أمام منتخب جنوب إفريقيا، وخروج الفريق المصري من البطولة التى ينظمها، تقدم محامون بثلاثة بلاغات إلى النائب العام، أحدها تم الإعلان عنه من ليلة أمس، ضد اتحاد الكرة، يطالبون فيها بالتحقيق فى اتهامات منسوبة للاتحاد، أبرزها إهدار المال العام وإهمال أعضاء الاتحاد فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وطالب البلاغين بمنع أعضاء اتحاد الكرة من السفر وخضوعهم للتحقيق معهم، عن الاتهامات المنسوبة إليهم فى البلاغين.

إهدار ملايين على مدرب فاشل أحد البلاغات يحمل رقم 9274 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وتقدم به أيمن محفوظ المحامي ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، طالب فيه بالتحقيق مع اتحاد الكرة بعد الخروج المهين -حسب البلاغ- لمنتخب مصر من البطولة المقامة على أرض مصر، وتسببهم فى إهدار المال العام بالتعاقد بالملايين مع

إهدار ملايين على مدرب فاشل

أحد البلاغات يحمل رقم 9274 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وتقدم به أيمن محفوظ المحامي ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، طالب فيه بالتحقيق مع اتحاد الكرة بعد الخروج المهين -حسب البلاغ- لمنتخب مصر من البطولة المقامة على أرض مصر، وتسببهم فى إهدار المال العام بالتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، وأكد البلاغ أن استقالة الاتحاد غير كافية، ولا تعفيه من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات، معرفًا المال العام بأنه هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو إدارتها.



وطالب مقدم البلاغ بتطبيق نصوص المواد 116أ، 116ب، 116ج، من قانون العقوبات على أعضاء اتحاد الكرة، وتنص أولاها المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة (116) مكرر (ج) تعاقب على الإخلال العمدي بتنفيذ العقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم.



وطالب أيمن محفوظ المحامي بمنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر، والتحقيق معهم في اتهامات الإضرار بالمال العام وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.

التفرغ للفضائيات

بلاغ آخر تقدم به محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرون، وطالب بالتحقيق معهم باتهامات ارتكاب جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.







وشرح البلاغ أن المدرب المتعاقد معه "مكسيكي الجنسية" راتبه الشهري تجاوز الـ100 ألف يورو، بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، دون أي معايير أو ضوابط، وقال البلاغ إن المدرب الذى تم اختياره أاشتُهر عنه أنه سيئ السمعة في المجال الكروي.



ووصف البلاغ بعض أعضاء اتحاد الكرة بعدم التفرغ للمهمة الوطنية، والانشغال بأشياء أخرى منها الظهور فى الإعلام والقنوات الفضائية التي تعاقدوا معها نظير مبالغ طائلة، بما يكشف سعيهم وراء المال فقط وأنهم لم يستهدفوا المصلحة العامة -حسب البلاغ- وأصبحت مناصبهم في كل موقع تخدم جيوبهم وتزيد حساباتهم الشخصية رغم تعارض المصالح وانفرادهم بمعلومات اتحاد الكرة بحكم عضويتهم في الاتحاد لصالح القنوات الفضائية وهو ما يزيد نسبتهم المالية في الإعلانات على تلك القنوات وتشتيت انتباه اللاعبين والسماح لهم في أثناء فترة الإعداد بعمل إعلانات تليفزيونية للترويج لشركات من أجل العمولات والمصالح الضيقة وفقًا لما ورد بالبلاغ.

حلول المصاطب

أول المعلنين عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة هو سمير صبري المحامي إلى النائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، متهمًا إياهم بأنهم ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، ومجاملات صارخة، وأظهروا ضعفا فى المواجهة، وتنحية اللوائح والقوانين جانبا، وإعلاء شأن الجلسات والمصالحات العرفية، واللجوء لحلول المصاطب، مثلما يحدث فى القرى والنجوع، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية -حسب ما جاء فى البلاغ-.



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وقارن المحامي فى بلاغه الذى نشره لجميع وسائل الإعلام بين أداء اتحاد الكرة، مطالبًا بمحاسبتهم عما وصفه بالفشل الذريع الذي لم يسبق له مثيل، وبين كل الدعم الذى قدمته الدولة، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 فى 5 أشهر فقط، والذى أشاد به كل متابع للكرة، سواء كانوا خبراء أو مسؤولين ونجوما فى قارات الدنيا، والحضور الجماهيري الكبير.





وتتبع المحامي عثرات اتحاد الكرة، بدءا من الفشل بفضيحة مشاركة المنتخب الوطنى فى روسيا وهزيمته فى المباريات الثلاث، بجانب الشكل غير اللائق الذى ظهر عليه الفريق، وتفرغ اللاعبين للتصريحات والحوارات مع القنوات الفضائية العربية والأجنبية، بمقابل مالى كبير.



واعتبر البلاغ أخطر ما ارتكبه اتحاد الكرة اختيار جهاز فنى وصفه البلاغ بـ«الضعيف، فنيا وإدارياً، وشخصيته مهترئة، لم يقدم شيئا منذ توليه المسؤولية، وانتهت بالحالة المخزية والمحزنة، بخروج المنتخب أمام نظيره الجنوب الإفريقى»، وذلك على أرضنا وسط حضور جماهيرى كبير، ودعم رسمى غير محدود.

واتهم البلاغ اتحاد الكرة بارتكاب ما وصفه بخطايا إدارية، تستوجب التدخل لمحاسبة كل أفراد الاتحاد، على ظهور المنتخب بهذا المستوى المخزى، وفى ظل تكريس الدولة لكل الجهود وتذليل العقبات، لإنجاح البطولة.

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واختتم البلاغ بالتأكيد أن اتحاد الكرة يتحمل هذا الفشل بمفرده، بسبب ما قال إنه مجاملات صارخة فى الاختيارات، وإدارة ملف كرة القدم بالجلسات العرفية، وشراء الخواطر، لذلك يجب فتح جميع ملفات الجبلاية المسكوت عنها، وتقديم المتورطين للمحاكمة.