صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

الصحف تناولت تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ"

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أعلن أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني إن بلاده مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بمستوى يتجاوز ما حددته طهران في

وذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أعلن أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي.

وقال أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني إن بلاده مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بمستوى يتجاوز ما حددته طهران في عام 2015 مع القوى العالمية.



ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد أكد ذو النور في تصريحات، أمس السبت، أن الاتفاق النووي يسمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.

كانت الولايات المتحدة قد حظرت مبيعات الماء الثقيل الإيراني، ما أدى إلى زيادة مخزون الماء الثقيل في إيران.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعرب لنظيره الإيراني، حسن روحاني، عن قلقه الشديد من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وحذر من أن ذلك ستكون له عواقب.

وخلال مكالمة هاتفيّة استمرت أكثر من ساعة، قال ماكرون إنه اتفق مع روحاني على السعي لتوفير الظروف الملائمة لإجراء حوار بين كل الأطراف بحلول 15 يوليو.





وبالانتقال إلى السودان، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعهد بتنفيذ الاتفاق مع "قوى الحرية والتغيير"، مؤكداً أن "الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ".

وتوصل المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاجات في السودان، الجمعة، إلى اتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، وفق ما ذكر وسيط الاتحاد الإفريقي.

ونقلت "البيان" عن البرهان قوله خلال خطاب للأمة السودانية مساء أمس: "إننا في المجلس العسكري نعدكم أن نحمي ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، إيفاء لحق الشعب علينا، لأننا نرى فيه ميلاد الأمل لأبناء بلادي وحلماً ينتظره الجميع وضحوا من أجله".





وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن قوى إعلان الحرية والتغيير، أصدرت أمس، بياناً قالت فيه، "إنه في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، واستكمال مهمة التغيير الشامل، فإنها تبادر بإصدار جدول جديد كجزء أولي من خطة عمل متكاملة، ومشروع طويل المدى يسهم الجميع في إنجازه، وفق مبدأ القيادة الجماعية".

وأوضح البيان أن جدول خطة العمل بدأ تنفيذه، أمس، من خلال عقد اجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم، حول واجبات المرحلة، ويمكن للجان أن تضع المهام التي توافق بيئتها ومنطقتها، وتبدع وتبتكر أدواتها ووسائل العمل الملائمة، كما ستتم اليوم مخاطبات واجتماعات المهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة، حول واجبات المرحلة، واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية، فضلاً عن استمرار اجتماعات ولقاءات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة.



وأشارت "الخليج" إلى توجه مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى السودان اليوم الأحد.



تأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام للسودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وحرصاً من البرلمان العربي على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية في العالم العربي.

وسيلتقي الوفد مع رئيس المجلس العسكري ونائبه، وممثلين عن قوى التغيير، ورؤساء الأحزاب، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.



وحول الأوضاع في تونس، ذكرت "البيان" أن توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها أثار حالة من الارتياح والرضا في الأوساط الشعبية والحزبية بعد أن سادت حالة من القلق من تأجيلها.

كانت الأطياف التونسية متخوفة من تأجيل الانتخابات، مما جعل عدداً من الأصوات الحزبية المشاركة في الحكم والمعارضة تشدد على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.



وتحت عنوان "التحالف يحبط عدواناً حوثياً مسيراً على السعودية"، أفادت "الخليج" بأن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أعلن أن قوات التحالف تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها دُمرت في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.



وذكرت "الاتحاد" أن العقيد المالكي أوضح أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ستُواجه باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي السياق نفسه، قتل قيادى ميداني بارز في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة، غربي اليمن، فيما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للانقلابيين شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.