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صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

الصحف تناولت تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن "الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ"
تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.
وذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أعلن أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني إن بلاده مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بمستوى يتجاوز ما حددته طهران في
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«الحرية والتغيير» يلغي الدعوة إلى عصيان مدني بالسودان

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان عن إلغاء الدعوة إلى العصيان المدني، الذي كان مقرراً في 14 يوليو الجاري، إذ نشر تحالف "الحرية والتغيير" برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما وذلك بعد توصل قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، تضمن النقاط الرئيسية للعملية الانتقالية، في الوقت الذي تعهد المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجية، لتحديد الخطوط الكبرى للمرحلة الانتقالية المقبلة.
هجرة-غير-شرعية

انتشال جثث 14 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس

نجح خفر السواحل التونسي، أمس السبت، في انتشال جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وذلك حسب ما أعلن مسؤولو جمعية الهلال الأحمر التونسية، وذلك في الوقت الذي أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، إلى إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفيَّ في المستشفى وسط مخاوف من غرق الباقين. وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.
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إصابة ضابط إسرائيلي و3 جنود في عملية دهس بالقدس (فيديو)

أصيب ضابط تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وثلاثة جنود آخرين، دهسًا، مساء السبت، على مدخل بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بحسب "صحيفة القدس". ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ضابطًا (33 عامًا) أصيب بجروح متوسطة، فيما وُصفت حالة الجنود الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين (19-21 عامًا)، بأنها طفيفة. ولم تعرف حتى اللحظة خلفيّة الحادثة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنه من الوارد أن تكون عملية دهس على خلفية قومية. وبحسب الإعلام العبري فإن سائق المركبة فرّ من المكان، وتجري ملاحقته في هذه الأثناء.
العقيد الركن تركي المالكي

التحالف: إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف. وأوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار.
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روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: السودانيون يتفقون ورفض الحوار بالجزائر

تصدر الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف المتنازعة في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت ، كما تناولت الصحف تطورات الأزمة في الجزائر مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد مخاض عسير توجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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