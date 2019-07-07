رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

روحاني

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن اليوم الأحد سيكون نهاية المهلة التي حددها لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية، ويأتي هذا التطور بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب. وحذر ترامب إيران من "اللعب بالنار" عند إعلان نيتها زيادة