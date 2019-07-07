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رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
روحاني
روحاني
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن اليوم الأحد سيكون نهاية المهلة التي حددها لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية، ويأتي هذا التطور بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب. وحذر ترامب إيران من "اللعب بالنار" عند إعلان نيتها زيادة
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ماكرون

«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.
انفجار-في-باريس (1)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.
اسرائيل-تشتعل

فرانس برس: انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية. وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل إثيوبى، والمعروفون بـ"يهود الفلاشا"، مع الشرطة الإسرائيلية، وسط تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالى. وجاءت هذه التظاهرات العنيفة على خلفية مقتل شاب إثيوبى على يد شرطى إسرائيلى.
بريكست (3)

هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
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الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
حسن-روحانى

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ترامب 1

بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
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