بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل للعام المالي الجديد 2019- 2020، وتستهدف الخطة تحقيق استثمارات بقيمة 1.1 تريليون جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

ونعرض في هذا التقرير أهم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد: معدل النمو تستهدف الخطة تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، مقارنة بنحو 5.6% في خطة العام المالي الماضي 2018- 2019. وتوقع تقرير صادر عن شركة الأبحاث «فوكس

ونعرض في هذا التقرير أهم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد:

معدل النمو

تستهدف الخطة تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، مقارنة بنحو 5.6% في خطة العام المالي الماضي 2018- 2019.

وتوقع تقرير صادر عن شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%.

الناتج المحلي

تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.267 تريليون جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 6%، من خلال زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7.715 تريليون جنيه.

ويرى الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة يتوقف على حجم الصادرات والاستثمارات، إلى جانب المشروعات الإنتاجية التى تقوم بها الدولة فى القطاعين العام والخاص.

وتستهدف الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2019- 2020، الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى 6.214 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 5.251 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019.

ويأتى ذلك من خلال استكمال المشروعات التنموية الكبرى؛ مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجيستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

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معدل النمو السكاني

تستهدف الخطة خفض معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% خلال العام الجاري 2019- 2020.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه المستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 62 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري، بمعدل نمو يقدر بنحو 15%.

الاستثمارات

تتضمن الخطة اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بنحو 1.165 تريليون جنيه، منها نحو 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، إلى جانب 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، مقسمة على 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تمول من الخزانة العامة بقيمة 133.1 مليار جنيه)، ونحو 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، إلى جانب 95.6 مليار جنيه للشركات العامة.

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية انعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها -على سبيل المثال- المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 115 مشروعا، وأسفرت عن نمو القطاع بنسبة 2.1%.

وأضاف حلمي أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في قطاع البترول، والبالغ عددها 7 مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وتوصيل الغاز إلى نحو 656 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء أيضا من نحو 160 مشروعا في قطاع الإسكان، نتج عنها توفير 78.4 ألف وحدة سكنية، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

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أهم القطاعات في الخطة الاستثمارية لعام 2019- 2020

قطاع الإسكان والمرافق

من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات القطاع، وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية، ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القرى من 35% إلى 45%، إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية.

قطاع التعليم والبحث العلمي

تستهدف الحكومة تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 آلاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، فضلا عن تحقيق 58% زيادة في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي، لإضافة 3 جامعات جديدة، وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية، إذ يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي، وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%.



قطاع النقل

تستهدف الخطة تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل بمترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، فضلا عن تحقيق 23% نسبة زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث من المستهدف إنشاء 13 تجمعًا صناعيا.

قطاعات الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تستهدف الخطة رفع نسب مخصصات القطاعين في خطة العام المالى المقبل بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي، وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى و7 مستشفيات نموذجية، مع إنشاء 28 مركز إسعاف وتطوير 150 مركزا آخر، مع تطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد، فضلا عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة في ما يخص قطاع الاتصالات.

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