لطيفة تشارك في مهرجان «قرطاج» بأوامر من وزير الثقافة

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

الفنانة لطيفة

قبل عدة أيام، أعلنت الفنانة التونسية لطيفة أنها تتعرض لمؤامرة داخل بلدها، وذلك على خلفية إلغاء حفلين لها، الأول كان في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، والثاني كان في ختام مهرجان بنزرت الدولي، واستنجدت الفنانة بوزير الثقافة التونسي قائلة: «أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين عن ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها؟»، واستجاب الوزير لطلبها، وخلال الساعات الماضية تم ضم اسمها ضمن برنامج مهرجان قرطاج، وذلك بأوامر من وزير الثقافة، كونها فنانة كبيرة وناجحة ولها جمهور كبير ولا يمكن استبعادها من المهرجانات التونسية.

وتفاعل الجمهور التونسي مع الخبر وعبروا عن سعادتهم بمشاركتها فى المهرجان، وأخذوا يتداولون هاشتاج «عروس قرطاج مكانها فى قرطاج». ومن المقرر أن تحيى الفنانة لطيفة حفلا ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الـ55، يوم الجمعة 19 يوليو، لتعود التونسية للمشاركة في المهرجان بعد غياب سنوات طويلة. (لمعرفة