رياضة

اتحاد الكرة يحذف خبر استقالة 3 أعضاء من الجبلاية

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحذف التدوينة الخاصة باستقالة عصام عبد الفتاح، وكرم كردي، ومجدي عبد الغني، أعضاء مجلس الجبلاية، إذ حذف مسؤولو الصفحة التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها، ما أثار الجدل حول موقف الأعضاء من تقديم الاستقالة. وجاء ذلك على الرغم من نشر خبر مسبقًا باستقالتهم، إذ أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته بقية الأعضاء إلى السير على خطاه.
وشهدت الساعات القليلة الماضية استقالات بالجملة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، من بينهم حازم إمام وسيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف، وذلك بعد دقائق من إعلان المهندس هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد. وقال أبو ريدة في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للجبلاية، إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي
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