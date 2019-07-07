مشاجرة بالإسلحة البيضاء في بنها.. وإصابة 4 أشخاص

تحرير:علاء النجار ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مشاجرة - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كفر مناقر دائرة قسم أول بنها، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، وألقي القبض على آخرين، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول: "ع م ح - 18 سنة - طالب جامعي" مصاب بطعنة بالبطن و"م م ف - 30 سنة - صاحب مقهى" مصاب بعدة طعنات في أنحاء الجسد.

عقب إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وبسؤال المصاب الثاني قرر بحدوث مشادة كلامية مع كل من "ام ع - 26 سنة - سائق" و"اص م - 37 سنة - جزار" (مصابان)، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم. وأثناء تقابلهم بناحية كفر مناقر دائرة