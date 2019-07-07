جريمة

مشاجرة بالإسلحة البيضاء في بنها.. وإصابة 4 أشخاص

تحرير:علاء النجار ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كفر مناقر دائرة قسم أول بنها، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، وألقي القبض على آخرين، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول: "ع م ح - 18 سنة - طالب جامعي" مصاب بطعنة بالبطن و"م م ف - 30 سنة - صاحب مقهى" مصاب بعدة طعنات في أنحاء الجسد.
عقب إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وبسؤال المصاب الثاني قرر بحدوث مشادة كلامية مع كل من "ام ع - 26 سنة - سائق" و"اص م - 37 سنة - جزار" (مصابان)، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم. وأثناء تقابلهم بناحية كفر مناقر دائرة
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المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

«التخابر الكبرى واتجار العملة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها جلسة النطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس"، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
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ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

وفاة وإصابات.. ساعات من الرعب بحريق «الشاطبي للنساء»

في غمضة عين اشتعل حريق وانطفأت الأنوار وباتت رائحة الحريق هي الشيء الوحيد الذي شعر به كل من تواجد داخل جدران وجنبات مستشفى الشاطبي للنساء والولادة، والملحق به مباني قسم الأطفال، التابعة لجامعة الإسكندرية والكائنة بمنطقة الشاطبي وتخدم نحو 4 محافظات هي: "الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح" إذ شبّ حريق هائل مساء الجمعة بإحدى الغرف المُلحقة بغرف العمليات الجراحية للولادة فانبعثت الأدخنة وتطاير رماد وشظايا الحريق فى كل مكان، فيما كان الخوف الأكبر لدى المرضى بعنابر السيدات والأطفال.
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
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جثة-فتاة

مقتل ربة منزل في مشاجرة بسبب «حد زراعي» في الشرقية

لقيت ربة منزل، في بداية العقد السادس من عمرها، مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ متأثرةً بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين عائلتها وجيرانها لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضيهم بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
طعن-بالسكين

بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
القبض-على-متهم

بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.
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