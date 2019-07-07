دموع صلاح ونهاية الحلم المصري في صدر الصحف العالمية

دموع صلاح.. مفاجأة مدوية في القاهرة.. نهاية الحلم المصري.. استقالة هاني أبو ريدة.. اختلفت عناوين الصحف العالمية ولكنها اتفقت على أحقية جنوب إفريقيا في التأهل

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

مصر وجنوب إفريقيا

سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا أمس السبت بهدف نظيف، وعنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية "حسرة لصلاح، مصر البلد المضيف تودع كأس الأمم الإفريقية"، وقالت إن هدف تيمبينكوسي لورش قبل نهاية المباراة بخمس دقائق أنهى حلم الفراعنة في التتويج بلقب البطولة على أرضهم، مضيفة أن جنوب إفريقيا التي عانت في التصفيات أمام ليبيا وسيشيل، كان من المتوقع توديعها البطولة مبكرًا، خاصة أنها تأهلت إلى دور الـ16 كأفضل ثوالث، بينما تأهلت مصر بالعلامة الكاملة.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من تسجيل محمد صلاح هدفين في دور المجموعات، فإنه فشل في إحداث الفارق أمس، لتنهي صافرة الحكم حلم مصر في التتويج باللقب، وينخرط صلاح بعدها بالدموع، لتتساءل الجماهير كيف انتهى الحلم بتلك الصورة. أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فعنونت "حامل اللقب 7 مرات، يقدم عرضًا