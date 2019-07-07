رياضة

دموع صلاح ونهاية الحلم المصري في صدر الصحف العالمية

دموع صلاح.. مفاجأة مدوية في القاهرة.. نهاية الحلم المصري.. استقالة هاني أبو ريدة.. اختلفت عناوين الصحف العالمية ولكنها اتفقت على أحقية جنوب إفريقيا في التأهل
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
مصر وجنوب إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا أمس السبت بهدف نظيف، وعنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية "حسرة لصلاح، مصر البلد المضيف تودع كأس الأمم الإفريقية"، وقالت إن هدف تيمبينكوسي لورش قبل نهاية المباراة بخمس دقائق أنهى حلم الفراعنة في التتويج بلقب البطولة على أرضهم، مضيفة أن جنوب إفريقيا التي عانت في التصفيات أمام ليبيا وسيشيل، كان من المتوقع توديعها البطولة مبكرًا، خاصة أنها تأهلت إلى دور الـ16 كأفضل ثوالث، بينما تأهلت مصر بالعلامة الكاملة.
وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من تسجيل محمد صلاح هدفين في دور المجموعات، فإنه فشل في إحداث الفارق أمس، لتنهي صافرة الحكم حلم مصر في التتويج باللقب، وينخرط صلاح بعدها بالدموع، لتتساءل الجماهير كيف انتهى الحلم بتلك الصورة. أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فعنونت "حامل اللقب 7 مرات، يقدم عرضًا
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اتحاد أمريكا الجنوبية يرد على اتهامات ميسي

رد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" على اتهامات نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي قال خلالها إن الاتحاد يعاني من الفساد وإن الأرجنتين يجب ألا تكون جزءًا من ذلك. وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أمس أمام تشيلي، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، ليرد كونميبول بأن تعليقات ميسي غير مقبولة، قائلا في بيان: "في كرة القدم في بعض الأحيان تنتصر وفي أحيان أخرى تتعرض للهزيمة، وتقبُّل نتيجة المباراة بولاء واحترام هو من أساسيات اللعب النظيف، والأمر نفسه ينطبق على قرارات الحكم، فهو في النهاية بشر، ولن يصل إلى درجة المثالية".
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
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مورينيو يكشف سبب ظهور صلاح الخافت أمام «الأولاد»

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يعاني من إجهاد شديد أثر بالسلب على أدائه خلال مباراة الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم السبت في دور الـ16 لكأس أمم إفريقياوالتي خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف ليودع البطولة مبكرا، وأضاف في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "شاهدت جميع مباريات صلاح خلال الموسم، إنه مجهد للغاية وهذا طبيعي بعد خوض 60 مباراة، ونجح ظهير جنوب إفريقيا في تقديم مباراة رائعة ضده".
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محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
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الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
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كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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