دموع صلاح ونهاية الحلم المصري في صدر الصحف العالمية
دموع صلاح.. مفاجأة مدوية في القاهرة.. نهاية الحلم المصري.. استقالة هاني أبو ريدة.. اختلفت عناوين الصحف العالمية ولكنها اتفقت على أحقية جنوب إفريقيا في التأهل
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
مصر وجنوب إفريقيا
سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا أمس السبت بهدف نظيف، وعنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية "حسرة لصلاح، مصر البلد المضيف تودع كأس الأمم الإفريقية"، وقالت إن هدف تيمبينكوسي لورش قبل نهاية المباراة بخمس دقائق أنهى حلم الفراعنة في التتويج بلقب البطولة على أرضهم، مضيفة أن جنوب إفريقيا التي عانت في التصفيات أمام ليبيا وسيشيل، كان من المتوقع توديعها البطولة مبكرًا، خاصة أنها تأهلت إلى دور الـ16 كأفضل ثوالث، بينما تأهلت مصر بالعلامة الكاملة.
وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من تسجيل محمد صلاح هدفين في دور المجموعات، فإنه فشل في إحداث الفارق أمس، لتنهي صافرة الحكم حلم مصر في التتويج باللقب، وينخرط صلاح بعدها بالدموع، لتتساءل الجماهير كيف انتهى الحلم بتلك الصورة.
أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فعنونت "حامل اللقب 7 مرات، يقدم عرضًا
وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من تسجيل محمد صلاح هدفين في دور المجموعات، فإنه فشل في إحداث الفارق أمس، لتنهي صافرة الحكم حلم مصر في التتويج باللقب، وينخرط صلاح بعدها بالدموع، لتتساءل الجماهير كيف انتهى الحلم بتلك الصورة.
أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فعنونت "حامل اللقب 7 مرات، يقدم عرضًا باهتًا وتم معاقبته بهدف تيمبينكوسي لورش في الدقيقة 85"، وأضافت الصحيفة، جنوب إفريقيا تصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2002 وتواجه نيجيريا يوم الأربعاء.
وواصلت الصحيفة أن مصر عانت في خلق الفرص، ولم تتحصل سوى على فرصتين فقط من جانب تريزيجيه، بينما ظل صلاح هادئًا طوال المباراة.
أما موقع "فرنسا 24" فعنون: "جنوب إفريقيا تطيح بالمرشح مصر في القاهرة، لتتواصل مفاجآت البطولة، بإحباط 70 ألف متفرج في ملعب القاهرة".
وعنونت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "لورش يترجم هجمة مرتدة في الدقيقة 85 ويصمت 75 ألف متفرج في ملعب القاهرة".
وتابعت الصحيفة البريطانية أن منتخب مصر كان المرشح الأبرز للفوز باللقب بعد عروض جيدة في دور المجموعات على عكس جنوب إفريقيا التي تأهلت ضمن أفضل ثوالث، ومع ذلك كانت جنوب إفريقيا هي الفريق الأفضل طوال الـ90 دقيقة، وسط تألق من محمد الشناوي.
وبدورها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مصر صلاح تودع الكان أمام جنوب إفريقيا"، وتابعت الصحيفة الإسبانية أن منتخب جنوب إفريقيا قدم مستوى مبهرا ليواجه نيجيريا في ربع النهائي بعد تحقيق المفاجأة الكبرى في البطولة أمام أنظار 80 ألف متفرج.
وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن مصر قدمت صورة باهتة للغاية أمام تنظيم جنوب إفريقيا التي تمكن من السيطرة على المباراة قبل تسجيل هدف الحسم، بينما اكتقى صلاح بالظهور مرتين من خلال تمريرتين سحريتين لتريزيجيه الذي لم يستغل أيا منهما.
وتطرقت الصحيفة الإسبانية للحديث عن خافير أجيري بالإشارة إلى كونه أول ضحية للبطولة بعدما تمت إقالته بعد ساعات قليلة من الهزيمة، وذلك بعد أن قال المدرب المكسيكي في المؤتمر الصحفي إنه يتحمل تلك الهزيمة وحده.
وسلطت صحيفة "أس" الإسبانية الضوء على تقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه كرئيس للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرة إلى أن تلك الاستقالة تبعتها موجة من الاستقالات في مجلس الإدارة.
أما صحيفة "ليكيب" الفرنسية فعنونت "مفاجأة مدوية في القاهرة، مصر تودع البطولة على أرضها أمام منتخب جنوب إفريقيا الشجاع، مصر تبكي مع محمد صلاح".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى كبرى المفاجآت بالنظر إلى ارتباط المصريين الشديد بمنتخب بلادهم، والذي ظهر بوجود نحو 74 ألف متفرج في ملعب القاهرة، لتصف الهزيمة بالمأساة.
وتطرقت للحديث عن منتخب جنوب إفريقيا الذي استحق الفوز بفضل التنظيم الهائل في الملعب والضغط العالي الذي قدمه الأولاد، أمام منتخب مصر الذي لم يتألق معه سوى الحارس محمد الشناوي.
واختتمت الصحيفة الفرنسية بالإشارة إلى تقدم هاني أبو ريدة باستقالته عقب إقالة الجهاز الفني للفراعنة بالكامل.
يذكر أن هذه هي أسوأ نتيجة للمنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية على أرضه، حيث توج باللقب 3 مرات من قبل أعوام 1959 و1986 و2006، وودع نسخة 1974 من نصف النهائي.
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