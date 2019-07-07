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هاشتاج وتدريبات.. هل تنجح الإفتاء فى الحد من الطلاق؟

تلعب دار الإفتاء المصرية دورا مهما خلال هذه الفترة فى تحسين أحوال الأسرة المصرية ومنعها من التفكك، ومحاولة للحد من ظاهرة الطلاق، وذلك من خلال عقد دورات تأهيل
تحرير:هالة صقر ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محاولات عديدة تبذلها العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التى ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل ومحاولة للحد من الجرائم الأسرية أيضا التى تنوعت أشكالها بشكل أثار غضب المجتمع، مثل حالات قتل الآباء لأطفالهم، وكان من بين محاولات الحد من هاتين الظاهرتين، محاولة تقوم بها دار الإفتاء المصرية من خلال عقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، مع استخدام السوشيال ميديا فى نشر العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، بعضها مدعم بمجموعة من الأحاديث والآيات القرآنية، فهل تنجح دار الإفتاء فى مهمتها؟
دورات تأهيل المقبلين على الزواج بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، بدأت دار الإفتاء المصرية فى وضع برامج تأهيلية للمقبلين على الزواج، بمبلغ رمزى قيمته 80 جنيها فقط، وأكدت أنها استشعرت خطورة الأمر وقصدت سد الحاجة المجتمعية إلى الإرشاد والتأهيل المناسب إلى شباب المجتمع
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النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
مجلس-النواب (1)

«قوى البرلمان» تُقر مواد الإصدار بقانون المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وجاءت مواد الإصدار، كالتالي: المادة الأولى "يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق. أما المادة الثانية: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق مبدئيا على تقرير جهات الدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مُقدمة من النواب "محمد سليم، وأيمن أبو العلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد"، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته، والذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
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هلال

الإفتاء تعلن أول أيام شهر «ذو القعدة»

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية. وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها استطلعت هلال شهرِ ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، 3 يوليو، وتأكد لديها أن غدا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة. وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، كشف عن أن هلال ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم أمس الثلاثاء 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.
كسوف-الشمس

رسالة من دار الإفتاء بخصوص كسوف الشمس

علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة الكسوف الكلي للشمس المتوقع حدوثها اليوم الثلاثاء، مستندة إلى السنة النبوية وما أوصنا به الرسول الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الظواهر، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، حديثا نبويا متفق عليه، جاء نصه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف».
احمد-الطيب

شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".
خلافات-زوجية-طلاق

حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
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