هاشتاج وتدريبات.. هل تنجح الإفتاء فى الحد من الطلاق؟

تلعب دار الإفتاء المصرية دورا مهما خلال هذه الفترة فى تحسين أحوال الأسرة المصرية ومنعها من التفكك، ومحاولة للحد من ظاهرة الطلاق، وذلك من خلال عقد دورات تأهيل

تحرير:هالة صقر ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

محاولات عديدة تبذلها العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التى ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل ومحاولة للحد من الجرائم الأسرية أيضا التى تنوعت أشكالها بشكل أثار غضب المجتمع، مثل حالات قتل الآباء لأطفالهم، وكان من بين محاولات الحد من هاتين الظاهرتين، محاولة تقوم بها دار الإفتاء المصرية من خلال عقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، مع استخدام السوشيال ميديا فى نشر العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، بعضها مدعم بمجموعة من الأحاديث والآيات القرآنية، فهل تنجح دار الإفتاء فى مهمتها؟

دورات تأهيل المقبلين على الزواج بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، بدأت دار الإفتاء المصرية فى وضع برامج تأهيلية للمقبلين على الزواج، بمبلغ رمزى قيمته 80 جنيها فقط، وأكدت أنها استشعرت خطورة الأمر وقصدت سد الحاجة المجتمعية إلى الإرشاد والتأهيل المناسب إلى شباب المجتمع

دورات تأهيل المقبلين على الزواج

بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، بدأت دار الإفتاء المصرية فى وضع برامج تأهيلية للمقبلين على الزواج، بمبلغ رمزى قيمته 80 جنيها فقط، وأكدت أنها استشعرت خطورة الأمر وقصدت سد الحاجة المجتمعية إلى الإرشاد والتأهيل المناسب إلى شباب المجتمع المقبل على الزواج تحقيقا لمقصد مهم من مقاصد الشرع الشريف وهو بناء الأسرة التي هي أساس المجتمع على قدر من الوعي الصحيح، والعلم الرصين.

وأكدت دار الإفتاء فى بيان لها أن الفئة المستهدفة فى برامج التأهيل هى جملة من الشباب المقبلين على الزواج، أو المتزوجين، الراغبين في اكتساب بعض المهارات الخاصة بتحقيق السعادة الزوجية وفق الرؤية الشرعية.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

ومن الموضوعات التى يركز عليها البرنامج التدريبيى، هى الأحكام الشرعية فى أسس اختيار الزوج والزوجة، والخطبة، وعقد الزواج، وآثار عقد الزواج.

ويركز أيضا على قواعد العشرة الحسنة، وبعضها يتعلق بالفرد وعلاقته بذاته والبعض الآخر يتعلق بالأسرة والمجتمع، كما يركز على الإرشاد النفسى والاجتماعى، والإرشاد الطبى والصحة الإنجابية، وكذلك التصميم والديكور المنزلى.

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هاشتاج "من أجل أسرة سعيدة"

بدأت دار الإفتاء خلال الأيام الماضية فى نشر مجموعة من النصائح التى تساعد على الاستقرار الأسرى، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك تحت هاشتاج بعنوان "من أجل أسرة سعيدة"، وتفاعل معها المئات من الشباب من خلال كتابة التعليقات.

ومن النصائح التى حرصت دار الإفتاء على تقديمها هى تقدير الرجل لزوجته، حيث نشرت نصا مضمونه "يجب على الرجل أن يقدر زوجته التي وهبه الله إياها واختارها شريكة له وأمًّا لأبنائه، فرسولنا الحبيب يؤكد على ذلك بقوله: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»، وقال أيضًا: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي».

وأوصت دار الإفتاء بضرورة احترام الحياة الزوجية ونشرت تأكيدا لذلك نصا قرآنيا حيث تقول: "أكَّدت الشريعة الإسلامية على أهمية احترام الحياة الزوجية، دلَّ على ذلك قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"".

وعن الشراكة بين الزوجين كتبت دار الإفتاء منشورا نصه "العلاقة بين الزوجين تقوم على الشراكة في أمور الحياة القائمة وبالتراضي والتشاور، واعتبار كل من الزوجين جزءًا من الآخر ومكملا له ومتممًا لرسالته، كل على حسب ما يناسب تكوينه وقدراته".

وفى نصائحها للآباء كتبت نصا تقول من خلاله: "من الأخطاء التي يقع فيها الآباء عدم حرصهم على التجمع العائلي للنصح والإرشاد وتوجيه الأبناء؛ مما يؤثر بالسلب على التواصل الثقافي والنفسي بين الآباء والأبناء، وتأصيل شخصيتهم الإسلامية".

وطالبت دار الإفتاء الأزواج بتحمل المسئوليات، حيث تقول "أكد الإسلام على ضرورة الحفاظ على الأسرة، فهي نواة المجتمع المسلم؛ لذلك حثَّ الزوجين على تحمل مسئوليات بناء الأسرة على الوجه الأكمل، لتقوية دعائم البناء الأسري".

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خبراء علم اجتماع

الدكتورة سهير فتحى أستاذ علم الاجتماع قالت لـ"التحرير"، إن ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من دورات تأهيل للمقبلين على الزواج مجهود رائع، وسيساهم بشكل واضح فى تغيير المفاهيم الخاطئة لدى المقبلين على الزواج والمتزوجين، وترسيخ المفاهيم الصحيحة من أجل تكوين أسرة متماسكة.

وأوضحت فتحى أن الخطاب الدينى الذى تستخدمه دار الإفتاء فى تقديم النصائح سيكون له صدى قوى لدى الشباب؛ لأن الخطاب موثق بالآيات القرآنية والأحاديث التى تحث على احترام الزوجين بعضهما للبعض وضرورة تحملهما المسئولية، موضحة أن نسب الطلاق فى المجتمع المصرى أصبحت مفزعة للغاية، ولابد ألا تتوقف دورات التأهيل والنصائح عند دار الإفتاء فقط بل لابد أن يشاركها فى هذا الدور كافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر سواء كانت مؤسسات رسمية أو مؤسسات المجتمع المدنى.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد حافظ أستاذ علم الاجتماع، إن ظاهرتى الطلاق والعنف الأسرى من أخطر الظواهر الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، وكان لابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية للوقوف ضد هاتين الظاهرتين والحد منهما، ولأن المواطن بطبعه يستجيب إلى النصائح المدعومة بما يثبتها من القرآن والسنة، كان لابد من استخدام الخطاب الدينى من خلال كبار العلماء، لتعليم الشباب المفاهيم الزوجية والأسرية الصحيحة.

وأشار سعيد إلى أن دار الإفتاء تمكنت من الوصول إلى فئة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية من خلال حرصها الشديد على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لديهم ونشرها من خلال الوسيلة الأقرب إليهم وهى مواقع التواصل الإجتماعى، لذا ستساهم الدورات التأهيلية والنصائح الأسرية التى تقوم بها دار الإفتاء من خلال علمائها ومفكريها فى تحقيق هدف سامٍ للغاية وهو الحد من ظاهرتى الطلاق والعنف الأسرى، وسوف يظهر ذلك جليا مع الوقت.

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