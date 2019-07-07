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شيماء عقيد تعود للأضواء من جديد والسبب رانيا يوسف

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
الفنانة شيماء عقيد مع زوجها
الفنانة شيماء عقيد مع زوجها
من وقت لآخر تثير الفنانة المعتزلة شيماء عقيد، ضجة كبيرة بظهورها على الساحة الفنية مرة أخرى، خاصة أنها منذ أن قررت الابتعاد عن الفن فى عام 2006 من أجل التفرغ لتربية أبنائها، لم تتراجع عن قرارها مثل الكثير من الفنانات، وكان أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة رانيا يوسف، وهما يجلسان معًا ويستمعان إلى أغاني «أم كلثوم»، وتفاجأ الجمهور بها، خاصة أن ملامحها لم تتغير. وكانت رانيا يوسف قد نشرت فيديو لهما، قبل ساعات على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه: «مافيش أحلى من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الغالية شيماء عقيد».
وتفاعل الجمهور مع الفيديو وتساءل عن سر غيابها عن الساحة، رغم حفاظها على جمالها، وقبل فيديو رانيا يوسف، ظهرت شيماء العام الماضى فى عيد ميلاد صديقتها أحلام زوجة الفنان أحمد رزق، إلى جوار عدد كبير من الفنانات، ولفت أنظار الجمهور ظهورها بوزن زائد فى الصور. View this post on Instagram شيماء
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صلاح عبد الله عن هزيمة المنتخب: «ببكي زي العيال»

علق الفنان صلاح عبد الله على أداء المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا وخروجه من البطولة بعد الخسارة بهدف دون رد، مساء أمس السبت، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم.. بس بصراحة مش قادر أقولها حزين وببكي زي العيال"، في الوقت الذي أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، لتتولى استقالات أعضاء المجلس.
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هاني شاكر لاتحاد الكرة: «استقيلوا يرحمكم الله»

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين على خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو، وذلك بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وكتب "شاكر" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم، أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، فهو اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله.
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كريم فهمي يفتح النار على اتحاد الكرة: «عيب»

"عيب عيب عيب" ثلاث كلمات شن بها الفنان كريم فهمي هجوما لاذعا على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى المباراة.
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الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.
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شاهد| أسرة «مملكة إبليس» تحتفل بانتهاء التصوير

انتهت أسرة مسلسل «مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل، من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشر السيناريست محمد أمين راضي، عبر حسابه بـ"تويتر"، صور الاحتفال بنهاية التصوير من داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويظهر فيها الفريق الذى ساهم فى إنتاج العمل، كما نشر صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، وعلّق على الصور، قائلًا: «فركش مملكة إبليس» وكان المسلسل من المفترض أن يشارك خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، ولكنه خرج من المنافسة فى اللحظات الأخيرة، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.
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«بلوك» من رانيا يوسف لإبراهيم سعيد.. وهذا رد فعله

نشرت الممثلة رانيا يوسف، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بفستان قصير، وتمنت لمتابعيها نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالفرح والضحك، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشر صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، بينما سخر آخرون ووجهوا إليها سؤالا عن "البطانة" ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40. ومن بين المعلقين عبر "تويتر"، لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الذي عقب بوضعه مجموعة من النقاط.
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رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.
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