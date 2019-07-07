شيماء عقيد تعود للأضواء من جديد والسبب رانيا يوسف

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

الفنانة شيماء عقيد مع زوجها

من وقت لآخر تثير الفنانة المعتزلة شيماء عقيد، ضجة كبيرة بظهورها على الساحة الفنية مرة أخرى، خاصة أنها منذ أن قررت الابتعاد عن الفن فى عام 2006 من أجل التفرغ لتربية أبنائها، لم تتراجع عن قرارها مثل الكثير من الفنانات، وكان أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة رانيا يوسف، وهما يجلسان معًا ويستمعان إلى أغاني «أم كلثوم»، وتفاجأ الجمهور بها، خاصة أن ملامحها لم تتغير. وكانت رانيا يوسف قد نشرت فيديو لهما، قبل ساعات على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه: «مافيش أحلى من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الغالية شيماء عقيد».

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وتساءل عن سر غيابها عن الساحة، رغم حفاظها على جمالها، وقبل فيديو رانيا يوسف، ظهرت شيماء العام الماضى فى عيد ميلاد صديقتها أحلام زوجة الفنان أحمد رزق، إلى جوار عدد كبير من الفنانات، ولفت أنظار الجمهور ظهورها بوزن زائد فى الصور. View this post on Instagram شيماء