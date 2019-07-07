رياضة

الجزائر تخشى مفاجآت كان 2019 أمام غينيا اليوم

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
الجزائر
الجزائر
تتواصل اليوم الأحد، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب الجزائر نظيره غينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي. وتأهلت الجزائر إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا 2-0 وعلى السنغال 1-0 وعلى تنزانيا 3-0، أما غينيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث بحصدها 4 نقاط في المجموعة الثانية بالتعادل مع مدغشقر 2-2 والخسارة أمام نيجيريا 1-0 والفوز على بوروندي 2-0.
وتواجه المنتخبان في 12 مباراة سابقة حقق خلالها غينيا الانتصار في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات للجزائر، وتعادلا في 3 مواجهات. والتقى المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الإفريقية، إذ فاز الجزائر بنتيجة 3-2 في دور المجموعات في نسخة 1980، وتواجها أيضًا في دور المجموعات في نسخة 1998، وفاز غينيا بهدف نظيف. وتخشى
اقرأ المزيد
ميسي (4)

اتحاد أمريكا الجنوبية يرد على اتهامات ميسي

رد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" على اتهامات نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي قال خلالها إن الاتحاد يعاني من الفساد وإن الأرجنتين يجب ألا تكون جزءًا من ذلك. وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أمس أمام تشيلي، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، ليرد كونميبول بأن تعليقات ميسي غير مقبولة، قائلا في بيان: "في كرة القدم في بعض الأحيان تنتصر وفي أحيان أخرى تتعرض للهزيمة، وتقبُّل نتيجة المباراة بولاء واحترام هو من أساسيات اللعب النظيف، والأمر نفسه ينطبق على قرارات الحكم، فهو في النهاية بشر، ولن يصل إلى درجة المثالية".
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
منتخب البرازيل

كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

أبرز يوسف عطال، ظهير أيمن منتخب الجزائر، صعوبة مباراة غينيا المقررة غدًا الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، كما أكد عطال أن المنتخب الجزائري قادر على عبور عقبة غينيا، بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. وقال عطال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "غينيا ليست منتخبا صغيرا بل تملك لاعبين مميزين، ولديهم قدرات كبيرة، لكننا سنسعى للفوز والتأهل". وأشار الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر إلى أنه لم يتابع مباراة المغرب وبنين أمس، سوى لفترة بسيطة، معتبرًا أن هزيمة أسود الأطلس في ثمن النهائي، تعطي "جرس إنذار للجميع".
المغرب وبنين (4)

مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب يلهمنا أمام الجزائر

أعرب مدرب منتخب غينيا، بول بوت، عن ثقته بقدرة فريقه على تخطي عقبة الجزائر في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في دور الـ16 من منافسات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال بوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت مباريات الجزائر في البطولة، وأرى أننا قدمنا مباريات قوية للغاية، وما كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، وبشكل عام إذا نظرنا إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بالفيفا، فسنجد أننا نبتعد عن الجزائر بمركز واحد فقط، ولكن ذلك لا يقلل أيضًا من الجزائر التي ظهرت بصورة قوية للغاية في تلك البطولة حتى الآن".
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org