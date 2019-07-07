الجزائر تخشى مفاجآت كان 2019 أمام غينيا اليوم

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

الجزائر

تتواصل اليوم الأحد، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب الجزائر نظيره غينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي. وتأهلت الجزائر إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا 2-0 وعلى السنغال 1-0 وعلى تنزانيا 3-0، أما غينيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث بحصدها 4 نقاط في المجموعة الثانية بالتعادل مع مدغشقر 2-2 والخسارة أمام نيجيريا 1-0 والفوز على بوروندي 2-0.

وتواجه المنتخبان في 12 مباراة سابقة حقق خلالها غينيا الانتصار في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات للجزائر، وتعادلا في 3 مواجهات. والتقى المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الإفريقية، إذ فاز الجزائر بنتيجة 3-2 في دور المجموعات في نسخة 1980، وتواجها أيضًا في دور المجموعات في نسخة 1998، وفاز غينيا بهدف نظيف. وتخشى

وتواجه المنتخبان في 12 مباراة سابقة حقق خلالها غينيا الانتصار في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات للجزائر، وتعادلا في 3 مواجهات.



والتقى المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الإفريقية، إذ فاز الجزائر بنتيجة 3-2 في دور المجموعات في نسخة 1980، وتواجها أيضًا في دور المجموعات في نسخة 1998، وفاز غينيا بهدف نظيف.



وتخشى الجزائر مفاجآت البطولة أمام غينيا اليوم، وذلك بعد خروج المغرب أمام بنين وخروج حاملة اللقب الكاميرون، أمام نيجيريا، وأخيرًا خسارة المنتخب الوطني أمس أمام جنوب إفريقيا.



يذكر أن أفضل نتيجة للجزائر في الكان هي التتويج باللقب عام 1990، أما غينيا فحلت وصيفة في نسخة 1976.