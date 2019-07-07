من يُدير اتحاد الكرة بعد استقالة هاني أبو ريدة؟
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
هاني أبو ريدة
يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أعمال الجبلاية، حسب لائحة الاتحاد، وذلك بعدما أعلن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، استقالته، ومن المقرر أن يتولى اللواء ثروت سويلم، رئاسة الجبلاية لمدة 3 أشهر، وفقًا للائحة، لحين إجراء انتخابات جديدة، وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، فجر الأحد استقالته، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أجيري، بعد الخروج المفاجئ للفراعنة من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر على يد جنوب إفريقيا.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، استقالات بالجملة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، من بينهم أحمد شوبير، وحازم إمام، وسيف زاهر، وأحمد مجاهد، وخالد لطيف، ودينا الرفاعي، وذلك بعد دقائق من إعلان المهندس هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد.
وقال «أبو ريدة»، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية
وشهدت الساعات القليلة الماضية، استقالات بالجملة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، من بينهم أحمد شوبير، وحازم إمام، وسيف زاهر، وأحمد مجاهد، وخالد لطيف، ودينا الرفاعي، وذلك بعد دقائق من إعلان المهندس هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد.
وقال «أبو ريدة»، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للجبلاية إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.
وانتفضت الجماهير المصرية في استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب الوطني من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الأحد، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطني، وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى المباراة.