وصلت لذروتها.. شعبية ترامب تُمهد طريقه لولاية ثانية

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا مستويات كبيرة من الشعبية، هي الكبرى منذ توليه البيت الأبيض، وهو الأمر الذي قد يكون حاسمًا في اختيارات الجماهير قبل انتخابات 2020
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى مستويات كبيرة من التأييد أو الموافقة بين أبناء شعبه، خاصة أن العديد من الملفات السياسية والاقتصادية شهدت حالة من الجدال الواسع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبالرغم من استمرار حالة الجدل، فإن الرئيس الأمريكي تمكن مؤخرًا من الوصول إلى ذروة التأييد الشعبي لشخصه وسياساته على حد سواء، وهو الأمر الذي يأتي في وقت جيد بالنسبة له قبل أقل من عام ونصف على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبمساعدة الاقتصاد القوي والتصورات التي تعامل معها بشكل فعال سياسيًا، ارتفع معدل تأييد الرئيس ترامب إلى أعلى نقطة في فترة رئاسته، والتي بدأت في يناير 2017، وذلك على الرغم من أن غالبية بسيطة من الأمريكيين ما زالوا يقولون إنهم لا يوافقون على أدائه في السلطة.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي
وبمساعدة الاقتصاد القوي والتصورات التي تعامل معها بشكل فعال سياسيًا، ارتفع معدل تأييد الرئيس ترامب إلى أعلى نقطة في فترة رئاسته، والتي بدأت في يناير 2017، وذلك على الرغم من أن غالبية بسيطة من الأمريكيين ما زالوا يقولون إنهم لا يوافقون على أدائه في السلطة.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "ABC News" الأمريكية، الذي يسلط الضوء على مستوى التأييد الذي يتمتع به ترامب بعد انتصاف مدته الرئاسية، فإن معدل الموافقة على أدائه كرئيس لا يزال سلبيًا، حيث يرى 50% أن الرئيس الأمريكي لم يتعامل مع القضايا السياسية بشكل أمثل.
وعلى الرغم من ذلك، بلغت نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين 44%، وهي مرتفعة عن النسبة التي حققها في أبريل الماضي، والتي بلغت 39%، بينما قال 53% إنهم لا يوافقون عليه.
ومن بين الناخبين المسجلين، قال 47% إنهم يوافقون على ترامب، فيما رفضه 50% تقريبًا، وهو ما يعني أيضًا أن هناك تحسنا عن أرقام أبريل، والتي قال خلالها 42% من الناخبين المسجلين إنهم وافقوا على ترامب، بينما رأى 54% عكس ذلك.
وقبل أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية، بدا من الواضح أن ترامب كشخص يتمتع بدعم جماهيري كبير، وهي المشكلة التي قد يواجهها الديمقراطيون بشكل واضح، لا سيما أن المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية ضده لا يحظون بدعم كبير، حيث ينقسم الديمقراطيون فيما بينهم على المرشح صاحب الحظ الوافر لمواجهة ترامب بشكل رئيسي.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
ويسلط استطلاع الرأي الضوء أيضًا على الاختلافات الكبيرة بين النساء والرجال في تفضيلهم للمرشحين، وهو استمرار لاتجاه كان واضحًا طوال فترة رئاسة ترامب، حيث رسمت هذه الفروق بين الجنسين ملامح انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، عندما استولى الديمقراطيون على المجلس بدعم قوي من النساء.
وفي الاستطلاع الجديد، من الواضح أن الرجال يفضلون ترامب ضد أربعة من أصل خمسة منافسين ديمقراطيين محتملين، بينما يستمر دعم النساء للمرشحين الخمسة جميعًا بهوامش قوية.
ويمثل الاقتصاد القضية الأساسية في استطلاع الرأي، وهي النقطة التي يتمتع فيها ترامب بأرقام إيجابية، حيث قال 51% إنهم يوافقون على الطريقة التي تعامل بها مع القضايا الاقتصادية، فيما رأى أقل من 42% عكس ذلك، بانخفاض طفيف عن نسبة 46% الذين رفضوا سياساته الاقتصادية في أكتوبر الماضي.
وعندما سئل عن مقدار الثقة التي يتمتع بها ترامب في الملفات الاقتصادية، قال 47% إنها كبيرة، فيما رأى 48% أنه "بالكاد" يحقق المطلوب.
الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا
وعندما طرح السؤال نفسه في استطلاع للرأي تم إجراؤه في يناير 2018، نسب 38% من الأمريكيين لترامب الفضل في الاقتصاد، بينما قال 56% إنه يستحق القليل من الثناء أو لا شيء.
وتكمن أهمية استطلاع الرأي في أنه يمنح مؤشرات رئيسية لتوجهات الناخبين وآرائهم في العديد من القضايا التي وصفتها وسائل إعلام أمريكية بأنها مثيرة للجدل.