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وصلت لذروتها.. شعبية ترامب تُمهد طريقه لولاية ثانية

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا مستويات كبيرة من الشعبية، هي الكبرى منذ توليه البيت الأبيض، وهو الأمر الذي قد يكون حاسمًا في اختيارات الجماهير قبل انتخابات 2020
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
ترامب
ترامب
على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى مستويات كبيرة من التأييد أو الموافقة بين أبناء شعبه، خاصة أن العديد من الملفات السياسية والاقتصادية شهدت حالة من الجدال الواسع خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالرغم من استمرار حالة الجدل، فإن الرئيس الأمريكي تمكن مؤخرًا من الوصول إلى ذروة التأييد الشعبي لشخصه وسياساته على حد سواء، وهو الأمر الذي يأتي في وقت جيد بالنسبة له قبل أقل من عام ونصف على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبمساعدة الاقتصاد القوي والتصورات التي تعامل معها بشكل فعال سياسيًا، ارتفع معدل تأييد الرئيس ترامب إلى أعلى نقطة في فترة رئاسته، والتي بدأت في يناير 2017، وذلك على الرغم من أن غالبية بسيطة من الأمريكيين ما زالوا يقولون إنهم لا يوافقون على أدائه في السلطة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي
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انفجار

انفجار في مركز تسوق بفلوريدا وسقوط جرحى (فيديو)

أصيب عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، في انفجار قوي هزّ مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأظهر مقطع فيديو، نشرته شبكة "إبي سي سي نيوز" الأمريكية، حطامًا أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا. وقال جهاز الإطفاء في منطقة بلانتيشون، إن الانفجار ناجم عن غاز، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.
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أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام"، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبًا. ومن المقرر أن يتم قريبًا الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي أعلن أمس الجمعة وتوسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين الماضي.
تمثال-مرعب-بالحجم-الطبيعى-لميلانيا-ترامب (1)

تمثال «خيال مآتة» لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)

قرب مسقط رأسها في "سلوفينيا"، كُشف، أمس الجمعة، عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن التمثال نحته الفنان المحلي أليس زوبيفتس، بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين، براد داوني، مشيرةً إلى أنه يتزامن الكشف عن التمثال -الذي يبدو ساخرا- مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا، عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.
قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
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قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
فيسبوك

«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.
ترامب-وشي

جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض. اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
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