وصلت لذروتها.. شعبية ترامب تُمهد طريقه لولاية ثانية

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا مستويات كبيرة من الشعبية، هي الكبرى منذ توليه البيت الأبيض، وهو الأمر الذي قد يكون حاسمًا في اختيارات الجماهير قبل انتخابات 2020

تحرير:محمود نبيل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

ترامب

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى مستويات كبيرة من التأييد أو الموافقة بين أبناء شعبه، خاصة أن العديد من الملفات السياسية والاقتصادية شهدت حالة من الجدال الواسع خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالرغم من استمرار حالة الجدل، فإن الرئيس الأمريكي تمكن مؤخرًا من الوصول إلى ذروة التأييد الشعبي لشخصه وسياساته على حد سواء، وهو الأمر الذي يأتي في وقت جيد بالنسبة له قبل أقل من عام ونصف على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبمساعدة الاقتصاد القوي والتصورات التي تعامل معها بشكل فعال سياسيًا، ارتفع معدل تأييد الرئيس ترامب إلى أعلى نقطة في فترة رئاسته، والتي بدأت في يناير 2017، وذلك على الرغم من أن غالبية بسيطة من الأمريكيين ما زالوا يقولون إنهم لا يوافقون على أدائه في السلطة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي