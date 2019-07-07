رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتهاء عقد ديسابر مع منتخب أوغندا بالتراضي». وأوضح الاتحاد الأوغندي أن هذا القرار جاء للصالح العام ولتحقيق أكبر استفادة، سواء للمنتخب الأوغندي، أو للمدير الفني الفرنسي، وأكد الاتحاد الأوغندي

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتهاء عقد ديسابر مع منتخب أوغندا بالتراضي».



وأوضح الاتحاد الأوغندي أن هذا القرار جاء للصالح العام ولتحقيق أكبر استفادة، سواء للمنتخب الأوغندي، أو للمدير الفني الفرنسي، وأكد الاتحاد الأوغندي في بيانه مساهمة ديسابر في عملية تطوير وتحسين المنظومة الكروية من خلال عمله الاحترافي، وقيادتهم لكأس الأمم الإفريقية والتأهل لدور الـ16.



وأشار البيان إلى امتنان ديسابر لأوغندا شعبًا وحكومة واتحاد الكرة على كل ما تم توفيره له لكي يعمل في أجواء جيدة تجعله يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه.



يذكر أن هناك تقارير أشارت إلى أن بيراميدز يرغب في التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان رحيل مدرب الفريق رامون دياز.

