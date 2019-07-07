رياضة

رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
ديسابر
ديسابر
أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتهاء عقد ديسابر مع منتخب أوغندا بالتراضي». وأوضح الاتحاد الأوغندي أن هذا القرار جاء للصالح العام ولتحقيق أكبر استفادة، سواء للمنتخب الأوغندي، أو للمدير الفني الفرنسي، وأكد الاتحاد الأوغندي
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ميسي (4)

اتحاد أمريكا الجنوبية يرد على اتهامات ميسي

رد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" على اتهامات نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي قال خلالها إن الاتحاد يعاني من الفساد وإن الأرجنتين يجب ألا تكون جزءًا من ذلك. وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أمس أمام تشيلي، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، ليرد كونميبول بأن تعليقات ميسي غير مقبولة، قائلا في بيان: "في كرة القدم في بعض الأحيان تنتصر وفي أحيان أخرى تتعرض للهزيمة، وتقبُّل نتيجة المباراة بولاء واحترام هو من أساسيات اللعب النظيف، والأمر نفسه ينطبق على قرارات الحكم، فهو في النهاية بشر، ولن يصل إلى درجة المثالية".
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
منتخب البرازيل

كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
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السنغال-وكينيا‎ (2)

مفاجآت في تشكيل منتخبي السنغال وأوغندا

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة السنغال واوغندا على استاد القاهرة الدولي في مباراة من مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل اسود التيرانجا لمواجهة نظيره أوغندا والذي جاء بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، حيث جاءت أختيارات سيسيه كالتالي:- في حراسة المرمى: جوميز، خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت، خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.
مباراة أوغندا وزيمبابوى (2)

ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
مصر-والكونغو (5)

منتخب مصر مع أجيري.. بين الكوارث والانحلال والخداع

حقق المنتخب الوطني فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة، وسجل للفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. وضمن الفراعنة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.
كوكا

تفاصيل جديدة في إصابة كوكا أمام أوغندا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، عن نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد حسن (كوكا)، مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابته في أثناء مواجهة الفراعنة وأوغندا، التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل، وسيغيب فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.
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