صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

الصحف استعرضت إعلان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي رسميًّا في طهران، كما هو متوقَّع، المرحلة الثانية من تقليص التزامات بلاده النووية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

صحف سعودية

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.

وشدد على أن المسؤولين الإيرانيين اشترطوا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ووفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، مقابل تراجع إيران عن انتهاك بنود الاتفاق. كان مستشار المرشد الإيراني آية علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد أكد أمس الأول أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5%، وذلك عشية