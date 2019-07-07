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صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

الصحف استعرضت إعلان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي رسميًّا في طهران، كما هو متوقَّع، المرحلة الثانية من تقليص التزامات بلاده النووية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.
وشدد على أن المسؤولين الإيرانيين اشترطوا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ووفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، مقابل تراجع إيران عن انتهاك بنود الاتفاق. كان مستشار المرشد الإيراني آية علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد أكد أمس الأول أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5%، وذلك عشية
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تعليق نتنياهو على إعلان إيران «رفع تخصيب اليورانيوم»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة خطيرة"، مجددا دعوته للدول الأوروبية "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" فرض "عقوبات تلقائية" على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

وزير خارجية إسرائيل: مبادرة لربط الخليج بميناء حيفا

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، طرح مبادرة لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا في البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي، إن المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.
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«الحرية والتغيير» يلغي الدعوة إلى عصيان مدني بالسودان

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان عن إلغاء الدعوة إلى العصيان المدني، الذي كان مقرراً في 14 يوليو الجاري، إذ نشر تحالف "الحرية والتغيير" برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما وذلك بعد توصل قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، تضمن النقاط الرئيسية للعملية الانتقالية، في الوقت الذي تعهد المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجية، لتحديد الخطوط الكبرى للمرحلة الانتقالية المقبلة.
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صحف

صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
صحف-سعودية

صحف عربية:ترامب يرسم ملامح الحرب وجريفيث ينهي الخلاف

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران، وسلطت الضوء على الصراع الدائر في الشرق الأوسط، كما أبرزت الأوضاع في اليمن والسودان. صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسم أمس، ملامح حرب محتملة مع إيران، مشيرا إلى أنها "لن تستمر طويلا" ولن تشمل مشاركة قوات برية أمريكية. وقال ترامب في حوار تليفزيوني مع قناة "فوكس بيزنس" أمس، إن بلاده ستكون في موضع قوة إذا ما اندلع نزاع مع إيران، وعبّر عن ثقته بقدرة قواته المستقرة في المنطقة على حسم الحرب سريعا.
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صحف سعودية: مشروع بيان أممي للتنديد باستهداف المملكة

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت مشروع بيان أممي يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة، وتناولت الصحف أيضا زيارة وزير الخارجية الألماني لطهران وتحذيره من التصعيد العسكري. في افتتاحيتها تحت عنوان "مشروع بيان أممي يندد بالاستهداف الحوثي للسعودية"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تقديم بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
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