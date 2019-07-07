صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

الصحف استعرضت إعلان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي رسميًّا في طهران، كما هو متوقَّع، المرحلة الثانية من تقليص التزامات بلاده النووية
استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي.
في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي.
وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.
وشدد على أن المسؤولين الإيرانيين اشترطوا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ووفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، مقابل تراجع إيران عن انتهاك بنود الاتفاق.
كان مستشار المرشد الإيراني آية علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد أكد أمس الأول أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5%، وذلك عشية
وشدد على أن المسؤولين الإيرانيين اشترطوا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ووفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، مقابل تراجع إيران عن انتهاك بنود الاتفاق.
كان مستشار المرشد الإيراني آية علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد أكد أمس الأول أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5%، وذلك عشية البدء بتجاوز مستوى التخصيب المحدد في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.
وتحت عنوان "طهران تبدأ المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية"، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، يعلن رسمياً في طهران، كما هو متوقَّع، المرحلة الثانية من تقليص التزامات بلاده النووية.
وسيعلن عراقجي تقليصاً إضافياً لتعهدات إيران النووية في إطار خطة طهران للانسحاب من الاتفاق النووي ما لم تحصل على منافع اقتصادية من الدول الكبرى وسط العقوبات الخانقة على مبيعاتها النفطية.
وتناولت صحيفة "الجزيرة" تمكن قوات التحالف مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.
وتحت عنوان "المعارضة الجزائرية تقبل دعوة بن صالح للحوار"، أفادت "الشرق الأوسط" بأن قطاعا من المعارضة الجزائرية قبل أمس، دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى الحوار، واتفق 700 من ممثليها في اجتماع بالجزائر العاصمة على عرض خطة طريق على الجيش، تتضمن خطوات للخروج من الأزمة والعودة إلى المسار الانتخابي.
واحتدم جدل كبير حول قضايا معينة في الوثيقة التي تتضمن الخطة، قبل صياغتها وقراءتها في الاجتماع.
وحول الأوضاع في السودان نقلت صحيفة "الحياة" عن نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي قوله "يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون".
وأضاف حميدتي في مؤتمر صحفي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.
واعتبر أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع، مشدداً على أن الأولوية هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفه.
فيما كشفت "الشرق الأوسط" عن إلغاء قادة الاحتجاجات في السودان، الدعوة إلى عصيان مدني، كان مقررا في 14 يوليو، وذلك غداة التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية.
ونشر "تحالف الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان قد دعا إليهما.
أما الموكب الذي كان قد دعا إليه في 13 يوليو بمناسبة مرور 40 يوما على فض اعتصام المتظاهرين أمام المقر العام للجيش في الخرطوم، فتحول إلى "إحياء لذكرى الشهداء في العاصمة السودانية ومدن أخرى".
وتحت عنوان "بيدرسون يسابق المعارك في إدلب وحماة"، كشفت "عكاظ" عن ارتفاع وتيرة المعارك في الشمال السوري، وجدد طيران النظام السوري الغارات على مدينة إدلب موقعا قتلى وجرحى بعد أيام من الهدوء النسبي.
وأشارت الصحيفة أن المبعوث الأممي للأزمة السورية جير بيدرسون يعتزم زيارة العاصمة دمشق من أجل البدء بعملية سياسية من بوابة اللجنة الدستورية. وقالت مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي يسعى لإقناع الجانب الروسي والنظام السوري بوقف القتال في الشمال من أجل البدء بعملية سياسية كاملة.