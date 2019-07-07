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بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

ارتفعت الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وانتبهت الحكومة إلى زيادة رواتب العاملين فى الدولة مع زيادة المعاشات، ولكنها لم تنتبه إلى العاملين بالقطاع الخاص
تحرير:هالة صقر ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
طلب مناقشة عامة بالبرلمان بعد ارتفاع أسعار الوقود الذى أعلنت عنه الحكومة، الجمعة الماضية، وما تلاه من زيادة فى أسعار وسائل المواصلات والمنتجات، تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لمطالبة الحكومة برفع المعاناة عن العاملين بالقطاع
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
بنزين

منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات تأثرًا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع دعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020- 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
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وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
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