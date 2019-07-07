بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

ارتفعت الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وانتبهت الحكومة إلى زيادة رواتب العاملين فى الدولة مع زيادة المعاشات، ولكنها لم تنتبه إلى العاملين بالقطاع الخاص

تحرير:هالة صقر ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

رئيس مجلس النواب

معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بعد ارتفاع أسعار الوقود الذى أعلنت عنه الحكومة، الجمعة الماضية، وما تلاه من زيادة فى أسعار وسائل المواصلات والمنتجات، تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لمطالبة الحكومة برفع المعاناة عن العاملين بالقطاع