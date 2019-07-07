بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

ارتفعت الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وانتبهت الحكومة إلى زيادة رواتب العاملين فى الدولة مع زيادة المعاشات، ولكنها لم تنتبه إلى العاملين بالقطاع الخاص
معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
طلب مناقشة عامة بالبرلمان
بعد ارتفاع أسعار الوقود الذى أعلنت عنه الحكومة، الجمعة الماضية، وما تلاه من زيادة فى أسعار وسائل المواصلات والمنتجات، تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لمطالبة الحكومة برفع المعاناة عن العاملين بالقطاع
طلب مناقشة عامة بالبرلمان
بعد ارتفاع أسعار الوقود الذى أعلنت عنه الحكومة، الجمعة الماضية، وما تلاه من زيادة فى أسعار وسائل المواصلات والمنتجات، تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لمطالبة الحكومة برفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص بعد قرار زيادة أسعار الوقود، وما صاحبه من موجة غلاء جديدة فى أسعار السلع.
وأضافت "خضر" أن هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، على الرغم من أن عددهم يتجاوز 20 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، يعانون الأمرين لصعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها وبالكاد تكفي لقضاء احتياجاتهم البسيطة، وعدم وجود قوانين تحميهم من تعسف أصحاب الأعمال الذين يستغلون ظروفهم وعدم وجود فرص عمل متاحة، لفرض شروطهم التعسفية.
وقالت خضر إنه قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود، اتخذت الحكومة قرارا بزيادة أجور العاملين بالدولة مع زيادة المعاشات، وهو أمر جيد للغاية، ولكن لا بد أيضا من أن تلتفت الحكومة إلى أوضاع العاملين فى القطاع الخاص، لأنه على الرغم من زيادة الأسعار ظلت رواتبهم وأجورهم كما هى دون زيادة، بل أقدم بعض أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص على تخفيض رواتب مئات العاملين، وطالبت الحكومة بضرورة سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بمنح العاملين لديهم علاوة غلاء لمواجهة متطلبات المعيشة.
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خبير اقتصادى
الدكتور على عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادى، قال لـ"التحرير"، إن الحكومة تستطيع التحكم فى مستويات الجهاز الإدارى ولكنها من الصعب أن تجبر القطاع الخاص على رفع أجور العاملين، موضحا أن معايير الكفاءة هى التى تحكم الأجور فى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رفع الحكومة أجور القطاع الحكومى قد يحث أصحاب القطاع الخاص على رفع أجور العاملين به.
وأضاف عبد الرؤوف أنه لا بد أن يكون هناك دور لجمعيات رجال الأعمال لحث القطاع الخاص على وضع الراتب العادل وتحمّل بعض النتائج السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ مثل زيادة الأسعار، وأنه من السهل سن تشريع يلزم القطاع الخاص برفع الأجور حسب زيادة الأسعار ولكن من الصعب تطبيقه على أرض الواقع وإجبار القطاع الخاص على تنفيذه، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى نوع من التنسيق ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
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البرلمان
النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال لـ"التحرير"، إن زيادة رواتب القطاع الخاص لا تحتاج إلى سن قوانين فالتشريعات موجودة بالفعل، ولكن من الصعب إجبار أصحاب الأعمال على وضع رواتب من خلال سن قانون لذلك؛ لأنه قد ينعكس بالسلب على العاملين بالقطاع الخاص، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من التراضى ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وبالفعل الحكومة عقدت أكثر من اجتماع مع أصحاب شركات القطاع الخاص في ما يخص صرف العلاوات للعاملين بالقطاع الخاص مثلهم مثل العاملين بالمؤسسات الحكومية.
وأوضح يحيى أن هناك شركات كثيرة تلتزم بالحد الأدنى للأجور بل وتتعداه أيضا، والشركات المتعثرة ستقوم بصرف العلاوات، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تضبط ميزانيتها، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا يتواصل مع الشركات لصرف العلاوات، وأن هناك تجاوبا كبيرا جدا من أصحاب شركات القطاع الخاص.
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