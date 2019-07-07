جريمة

حبس 3 عاطلين بـ«بانجو وهيروين» في بنها

تحرير:علاء النجار ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
بانجو - أرشيفية
بانجو - أرشيفية
قررت نيابة قسم أول بنها، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، إذ ضُبط بحوزتهم 5 كيلوجرامات بانجو و500 جرام هيروين ومطواة، ووجهت النيابة لهم تهمتي الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح أبيض، كما قررت النيابة إرسال حرز المخدرات للمعمل الجنائى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. البداية كانت بمعلومات سرية وردت للعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار فى المخدرات وترويجها.
تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من شقة أحدهم وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن العقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
جثة-فى-شقة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
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هيروين

سقوط تشكيل عصابي في بنها بـ5.5 كيلو بانجو وهيروين

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات وبحوزتهم سلاح أبيض وحوالي 5.5 كيلو من البانجو والهيروين الخام بدائرة قسم أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط "أحمد.ع.ا" 32 عامًا، و"أحمد.م.ا" 33 عامًا، و"رضا.ع.ح" 40 عامًا، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وحوالي نصف كيلو من الهيروين الخام وسلاح أبيض مطواة ومبلغ من المال.
طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
سيارة -اسعاف

إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
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