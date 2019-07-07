حبس 3 عاطلين بـ«بانجو وهيروين» في بنها

تحرير:علاء النجار ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

بانجو - أرشيفية

قررت نيابة قسم أول بنها، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، إذ ضُبط بحوزتهم 5 كيلوجرامات بانجو و500 جرام هيروين ومطواة، ووجهت النيابة لهم تهمتي الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح أبيض، كما قررت النيابة إرسال حرز المخدرات للمعمل الجنائى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. البداية كانت بمعلومات سرية وردت للعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار فى المخدرات وترويجها.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من شقة أحدهم وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن العقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة