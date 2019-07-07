كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

البرازيل

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.

وتواجه المنتخبان في 55 مباراة سابقة، حققت خلالها البرازيل الفوز في 32 لقاءً والتعادل في 9 مباريات وخسرت 4 مباريات. وتخوض البرازيل المباراة النهائية في كوبا أمريكا للمرة الـ20 وتوجت باللقب 8 مرات من قبل، وسبق أن استضافت البطولة 4 مرات من قبل، وتوجت باللقب في كل مرة تستضيف فيها البطولة وكان آخرها عام