رياضة

كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
البرازيل
البرازيل
يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
وتواجه المنتخبان في 55 مباراة سابقة، حققت خلالها البرازيل الفوز في 32 لقاءً والتعادل في 9 مباريات وخسرت 4 مباريات. وتخوض البرازيل المباراة النهائية في كوبا أمريكا للمرة الـ20 وتوجت باللقب 8 مرات من قبل، وسبق أن استضافت البطولة 4 مرات من قبل، وتوجت باللقب في كل مرة تستضيف فيها البطولة وكان آخرها عام
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ميسي (4)

اتحاد أمريكا الجنوبية يرد على اتهامات ميسي

رد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" على اتهامات نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي قال خلالها إن الاتحاد يعاني من الفساد وإن الأرجنتين يجب ألا تكون جزءًا من ذلك. وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أمس أمام تشيلي، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، ليرد كونميبول بأن تعليقات ميسي غير مقبولة، قائلا في بيان: "في كرة القدم في بعض الأحيان تنتصر وفي أحيان أخرى تتعرض للهزيمة، وتقبُّل نتيجة المباراة بولاء واحترام هو من أساسيات اللعب النظيف، والأمر نفسه ينطبق على قرارات الحكم، فهو في النهاية بشر، ولن يصل إلى درجة المثالية".
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
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تشيلي

تشيلي Vs بيرو.. من يواجه البرازيل في نهائي كوبا؟

يحتضن ملعب أرينا دي جريميو في بورتو أليجري فجر غد الخميس، نصف النهائي الثاني في بطولة كوبا أمريكا، وذلك عندما تواجه بيرو نظيرتها تشيلي حاملة لقب آخر نسختين، في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويواجه الفائز من تلك المباراة البلد المضيف البرازيل، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، وتـأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، بالتعادل سلبيًا مع فنزويلا والفوز على بوليفيا 3-1 قبل الخسارة أمام البرازيل بخماسية نظيفة.
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كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام البرازيل

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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