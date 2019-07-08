للمرأة العاملة.. أصناف سريعة التحضير على الغداء

احرصي على تجهيز بعض الأكلات في الفريزر يوم الإجازة الأسبوعية الخاصة بكِ، لتسهل عليكِ مهام الأسبوع، وتوفر الوقت الذي تقضينه في المطبخ لساعات طويلة

تحرير:آية أشرف ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

بيتزا

تواجه المرأة العاملة مشكلة في تجهيز وجبة الغداء لعائلتها، خاصة أنها تقضي ساعات طويلة من يومها في العمل، وتعود إلى المنزل مرهقة لا تستطيع تحمّل وقفة المطبخ. يمكنك حل الأمر بسهولة، والتفكير في بعض الأكلات التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، ففي التقرير التالي نساعدك في إنجاز مهامك المنزلية بسهولة وعدم قضاء وقت طويل في المطبخ، ببعض الأكلات التي يمكنك تجهيزها لوجبة الغداء بسهولة؛ مثل طريقة عمل فاهيتا الدجاج أو المكرونة بالجبن أو الكبدة الإسكندراني أو الشكشوكة.

الكبدة الإسكندراني المكونات كبدة شرائح ثوم مفروم فلفل أسود وملح فلفل أخضر حامٍ أو بارد خل ليمون كزبرة وكمون طريقة التحضير: - اغسلي الكبدة جيدا للتخلص من أي زفارة. - في طاسة تيفال ضعي الزيت، واتركيه يسخن جيدا. - ضعي الثوم المفروم وقلبي جيدا حتى يحمر لونه. - أضيفي شرائح الكبدة، وزودي الخل