للمرأة العاملة.. أصناف سريعة التحضير على الغداء

احرصي على تجهيز بعض الأكلات في الفريزر يوم الإجازة الأسبوعية الخاصة بكِ، لتسهل عليكِ مهام الأسبوع، وتوفر الوقت الذي تقضينه في المطبخ لساعات طويلة
تواجه المرأة العاملة مشكلة في تجهيز وجبة الغداء لعائلتها، خاصة أنها تقضي ساعات طويلة من يومها في العمل، وتعود إلى المنزل مرهقة لا تستطيع تحمّل وقفة المطبخ. يمكنك حل الأمر بسهولة، والتفكير في بعض الأكلات التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، ففي التقرير التالي نساعدك في إنجاز مهامك المنزلية بسهولة وعدم قضاء وقت طويل في المطبخ، ببعض الأكلات التي يمكنك تجهيزها لوجبة الغداء بسهولة؛ مثل طريقة عمل فاهيتا الدجاج أو المكرونة بالجبن أو الكبدة الإسكندراني أو الشكشوكة.
الكبدة الإسكندراني
المكونات
كبدة شرائح
ثوم مفروم
فلفل أسود وملح
فلفل أخضر حامٍ أو بارد
خل
ليمون
كزبرة وكمون
طريقة التحضير:
- اغسلي الكبدة جيدا للتخلص من أي زفارة.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، واتركيه يسخن جيدا.
- ضعي الثوم المفروم وقلبي جيدا حتى يحمر لونه.
- أضيفي شرائح الكبدة، وزودي الخل
الكبدة الإسكندراني
المكونات
كبدة شرائح
ثوم مفروم
فلفل أسود وملح
فلفل أخضر حامٍ أو بارد
خل
ليمون
كزبرة وكمون
طريقة التحضير:
- اغسلي الكبدة جيدا للتخلص من أي زفارة.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، واتركيه يسخن جيدا.
- ضعي الثوم المفروم وقلبي جيدا حتى يحمر لونه.
- أضيفي شرائح الكبدة، وزودي الخل والملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبي كل المكونات جيدا.
- أضيفي الفلفل الأخضر، ويمكنك تزويد ربع كوب من الماء.
- شوحي الكبدة لدقائق، ثم أضيفي عصير الليمون.
- قدميها لعائلتك بجانب السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.
شاورما الفراخ
المكونات
ثوم مفروم
صدور فراخ شرائح
ملح وفلفل أسود
خل وشطة
طريقة التحضير:
- اغسلي شرائح الفراخ جيدا بالملح والخل والدقيق.
- ضعي الفراخ في الملح والزيت والخل والفلفل والشطة والثوم.
- قلبي كل المكونات جيدا، واتركي الفراخ في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت واتركيه يسخن جيدا، ثم أضيفي شاورما الفراخ.
- يمكنك إضافة الفلفل الألوان أو الطماطم، ثم قلبي كل المكونات حتى تذبل.
- ضعي الشاورما في الفينو لأطفالك أو قدميها بجانب البطاطس المحمرة أو المكرونة.
المكرونة البولونيز
المكونات
لحم مفروم
مكرونة إسباجيتي
بصل مفروم
طماطم مفرومة
ملح وفلفل أسود
بودرة ثوم
مرقة دجاج
جبن
طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الماء المغلي، ثم أضيفي المكرونة والملح، واتركيها تُسلق.
- صفي المكرونة جيدا.
- في طاسة حمري البصل في الزيت، حتى يتحول لونه للذهبي، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيدًا.
- اتركي اللحم حتى التسوية، ثم أضيفي الطماطم والبصل، واتركي كل المكونات على النار.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وبودرة الثوم، واتركي كل المكونات على نار هادئة ربع ساعة.
- زودي المكرونة مع الخليط السابق وأضيفي صلصة الطماطم، وضعي الجبن على الوجه.
بيتزا
المكونات
ملعقة سكر
ملعقة خميرة فورية
كوب ونصف الكوب دقيق
ملح وفلفل أسود
جبن
زيتون
لحم مفروم معصج
صلصة
طريقة التحضير:
- في كوب ماء ضعي الخميرة والسكر، واتركيه 10 دقائق.
- في وعاء ضعي الدقيق والملح والفلفل الأسود، وأضيفي عليها كوب الماء السابق بالخميرة والسكر.
- اعجني العجينة جيدا حتى تكون طرية، ثم اتركيها تخمر.
- افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت.
- ادهني العجينة بعد فردها جيدًا بالصلصة، ثم ضعي اللحم المعصج والجبن والزيتون.
- ضعي البيتزا في الفرن حتى تنضج وتابعيها حتى لا تحترق.
الحواوشي
المكونات
خبز بلدي
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مفروم
طماطم مكعبات
فلفل
زيت
ملح وفلفل أسود
قرنفل وقرفة وورق لورا وحبهان مطحون وجوزة الطيب
طريقة التحضير
- اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم والطماطم والفلفل الألوان، ويمكن أن يكون حاميا إذا كان أفراد عائلتك يحبون ذلك.
- أضيفي التوابل على اللحم، وقلبي كل المكونات جيدا.
- جهزي الخبز الطازج، وافتحيه ثم ضعي به كمية اللحم المناسبة وادهني الرغيف بالزيت على الوجهين.
- في صينية الفرن ضعي الحواوشي واتركيه 10 دقائق، واحرصي على تقليبه من الجانبين.