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للمرأة العاملة.. أصناف سريعة التحضير على الغداء

احرصي على تجهيز بعض الأكلات في الفريزر يوم الإجازة الأسبوعية الخاصة بكِ، لتسهل عليكِ مهام الأسبوع، وتوفر الوقت الذي تقضينه في المطبخ لساعات طويلة
تحرير:آية أشرف ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
بيتزا
بيتزا
تواجه المرأة العاملة مشكلة في تجهيز وجبة الغداء لعائلتها، خاصة أنها تقضي ساعات طويلة من يومها في العمل، وتعود إلى المنزل مرهقة لا تستطيع تحمّل وقفة المطبخ. يمكنك حل الأمر بسهولة، والتفكير في بعض الأكلات التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، ففي التقرير التالي نساعدك في إنجاز مهامك المنزلية بسهولة وعدم قضاء وقت طويل في المطبخ، ببعض الأكلات التي يمكنك تجهيزها لوجبة الغداء بسهولة؛ مثل طريقة عمل فاهيتا الدجاج أو المكرونة بالجبن أو الكبدة الإسكندراني أو الشكشوكة.
الكبدة الإسكندراني   المكونات كبدة شرائح  ثوم مفروم فلفل أسود وملح فلفل أخضر حامٍ أو بارد خل ليمون كزبرة وكمون طريقة التحضير: - اغسلي الكبدة جيدا للتخلص من أي زفارة. - في طاسة تيفال ضعي الزيت، واتركيه يسخن جيدا. - ضعي الثوم المفروم وقلبي جيدا حتى يحمر لونه. - أضيفي شرائح الكبدة، وزودي الخل
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تورتة-الفسيخ

اكسري الروتين وجربي التورتات الحادقة لعشاء مميز

التورتات من الحلويات التي نعشقها جميعًا وهي من الأصناف اللذيذة التي نتناولها في أعياد الميلاد والمناسبات، منها بالشيكولاتة والكريمة والفواكة، وأيضًا بالأيس كريم، البعض لا يحب تناول السكريات بالتالي لا يتناول مثل هذا النوع من الحلويات، لكن يمكنك تجربة التورتة الحادقة سيحبها أطفالك وأفراد عائلتك وتصلح كوجبة عشاء خفيفة ومميزة أو للإفطار إذا كان لديكِ ضيوف وترغبين في كسر الروتين وإعداد أصناف لذيذة وجديدة لهم، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض أنواع التورتات الحادقة التي يمكنك تجهيزها بطرق بسيطة.
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لأكلات شهية.. اعرفي أسرار الأرز المفلفل في 11 خطوة

الأرز من الأصناف الأساسية التي يحرص الكثير منا على تناولها في وجبة الغداء، فالأرز والمكرونة أو العيش مع الخضار والفراخ أو اللحم، من الأصناف المهمة على طاولة الغداء، والأرز يدخل في الكثير من الوجبات الأساسية، ويمكنك تناوله بمفرده أو بالشعرية أو الفتة، والكثير من الحيل تساعدك في الحصول على الأرز المفلفل بدلًا من الكوارث التي تحدث لأغلب السيدات عند إعداد الطعام بسبب الأرز المعجن الذي تتخلص منه فورا في سلة المهملات. في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار طهي الأرز المفلفل بسهولة.
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حافظي على الحلويات من حرارة الصيف بـ7 حيل بسيطة

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تخشى السيدات تلف الحلويات التي يقمن بشرائها من المحلات، أو إعدادها في المنزل بأنفسهن، خاصة إذا كانت ربة المنزل من السيدات العاملات اللاتي يقمن بإعداد الكثير من أصناف الحلويات يوم الإجازة ثم تخزينها داخل الفريزر لتقليل وقت الوقوف في المطبخ في أيام العمل؛ فعلى سبيل المثال، الكحك الذي تعده ربة المنزل للإفطار، يحتاج للتخزين بطريقة صحيحة لحمايته من حرارة الصيف. في السطور التالية نساعدك في التعرف على حيل بسيطة للاحتفاظ بالحلويات في الفريزر، وحمايتها من حرارة الصيف.
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