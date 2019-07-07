وزير خارجية إسرائيل: مبادرة لربط الخليج بميناء حيفا

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

يسرائيل كاتس

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، طرح مبادرة لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا في البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي، إن المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.

ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناءً على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات". وفي