أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد بعدما ودع منتخبنا بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.

وكتب أمير مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكثر من تغريدة جاءت كالتالي: «ممكن نستغل الخروج المهين من البطولة إننا نبني منظومة قوية لإدارة الكرة في مصر في العشر سنوات القادمة.. السؤال الأهم من مين هم رئيس واعضاء الاتحاد القادم.. درسوا ايه وفين.. ممكن

وكتب أمير مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكثر من تغريدة جاءت كالتالي: «ممكن نستغل الخروج المهين من البطولة إننا نبني منظومة قوية لإدارة الكرة في مصر في العشر سنوات القادمة.. السؤال الأهم من مين هم رئيس واعضاء الاتحاد القادم.. درسوا ايه وفين.. ممكن نجيب ناس مش مشهورة بس عندهم علم.. والله العظيم مش لازم اللي يشتغل في الكرة يكون لعب كرة، فرصة نصلح».



«مين اللي بيختار اتحاد الكرة أصلاً!! مراكز الشباب وأندية الدرجة الثانية والثالثة ليهم صوت زي الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمصري والاتحاد، بالتالي سهل الحصول على أصواتهم في الانتخابات!! لازم تتحط معايير عادلة لمين اللي ليهم حق انتخاب اتحاد الكرة».



«مواصفات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري؟ شرط أن يكون لاعب كرة سابق مقيد بسجلات الاتحاد كلاعب سابق أو شغل منصب عضو مجلس إدارة أي نادي!! ودي طبعاً كارثة، يعني لو واحد مصري درس في الفيفا أو أكبر جامعة رياضية في العالم واشتغل في برشلونة لا يحق له الترشح لمنصب في اتحاد الكرة المصري».



«مؤهلات رئيس وعضو مجلس إدارة الاتحاد؟ معظم نجوم الكرة في العالم مؤهلاتهم الدراسية ضعيفة، فامش بالضرورة إنك كنت لاعب نجم وموهوب في الزمالك أو الأهلي أو يوفنتوس حتى إنك تكون موهوب في الإدارة، لازم أي حد يترشح يكون حصل على دراسات حقيقية من الاتحاد الإنجليزي أو الإسباني مثلاً قانون».



«وظيفة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؟ لا يصح لعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه يكون دخله من أي شيء متعلق بكرة القدم، عايز تكون في اتحاد الكرة ماينفعش تكون مذيع رياضي أو مقدم برنامج أو صحفي رياضي أو محلل أو مدرب، ده تضارب مصالح، نائب رئيس الاتحاد الإسباني مش بيقدم برنامج كرة في إسبانيا!!».



«قوة المنتخب راجعة لقوة المسابقة المحلية! يعني لو الدوري قوي ومنتظم وليه معايير ثابتة هيفرز لاعيبة على مستوى جيد جزء منهم هيحترف والباقي هيفضل يلعب في مسابقة محلية محترمة زي جيل 2006 و2008، اللي كان معظم قوامه من محليين، مش معناه رضايا عن الدوري وقتها كنظام بس كان بيفرز مواهب».



«الكرة لعبة جماهيرية، مع احترامي لأندية الشركات والمؤسسات وأندية رجال الأعمال، يجب تقنين الأوضاع، اللاعب اللي اتربى في نادي معندوش جماهير لا يصلح أن يكون لاعب دولي يتحمل الضغط، باستثناء صلاح، النادي اللي ماعندوش استاد يتملى بالمشجعين يروح يلعب في دوري الشركات».



«وضع نظام يجبر المستثمرين إنه بدل ما يعمل نادي إنه يشتري أسهم في أندية جماهيرية محتاجة تطوير، زي المنصورة والشرقية وطنطا وأسوان وغيرهم، يعني مثلاً شركة إنبي ترغب في الاستثمار الرياضي تنزل راعي لفريق السويس وتمتلك أسهم في النادي واللاعيبة وهتكسب فلوس».



«لازم نشوف مدرسة في كرة القدم نعمل معاها توأمة حقيقية لازم يكون لينا هوية ومرجعية تناسب إمكانياتنا ونبعت مدربين وإداريين البرازيل والأرجنتين وهولندا وألمانيا وإنجلترا، وننقل التفاصيل لمصر ومعايشات ودورات حقيقية مش الدورات اللي بتتاخد زي رخصة القيادة وانت قاعد في البيت».



«لازم دخل اتحاد الكرة من البث الفضائي والرعاة يتصرف على حاجتين، تطوير الموظفين بالمنظومة وعلى الأندية، يعني مكافأة الدوري المصري لا تقل عن 150 مليون جنيه والنادي اللي يصعد للمتاز يحصل على 25 مليون جنيه، مثلاً لو المصري أو الاتحاد خد الدوري مش هيبيع لاعيبته وهيفضل ينافس لسنوات».



«الكرة وكيفية إدارتها أصبحت صناعة واستثمار وعلم، لما نبطل نختار من بره دائرة الكابتن والحاج والباشمهندس والإعلامي والألقاب اللي مالهاش أي علاقة بكرة القدم هنتطور، مش معنى إنك كنت نجم وموهوب في كرة القدم إنك هتبقى نجم وموهوب في الإدارة أو التدريب لازم تتعب وتتعلم من الصفر».



«خلاصة الموضوع في ناس كويسة تعبت واجتهدت في اتحاد الكرة وفي ناس فاسدة أو جاهلة دورت على مصالحها، مش لازم نهدم المعبد على اللي فيه.. نستفيد ونطهر ونغير، دخلوا شباب مثقف ودارس مع الخبرات الموجودة وهيكسروا الدنيا، إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي محامي 49 سنة، ومالعبش كرة بس درسها».



«محمد فضل وميدو وحازم إمام وأحمد عبد الله وهيثم فاروق ويحيى نبيل ومحمد زيدان وحسام غالي وعماد متعب وأحمد حسن ومحمد شوقي وغيرهم، كوادر عندهم مقومات يديروا الكرة في مصر بشرط أن يتم إعدادهم بشكل علمي يسافروا ويذاكروا ويتعلموا، لكن كفاية الأسماء اللي مابتتغيرش من 20 سنة».