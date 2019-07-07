رياضة

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد بعدما ودع منتخبنا بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
وكتب أمير مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكثر من تغريدة جاءت كالتالي: «ممكن نستغل الخروج المهين من البطولة إننا نبني منظومة قوية لإدارة الكرة في مصر في العشر سنوات القادمة.. السؤال الأهم من مين هم رئيس واعضاء الاتحاد القادم.. درسوا ايه وفين.. ممكن
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نيجيريا-مدغشقر (3)

مدغشقر تبحث عن مواصلة مغامرتها بالكان أمام الكونغو

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الإسكندرية، وتأهلت الكونغو إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام أوغندا 2-0 وأمام مصر بنفس النتيجة، قبل اكتساح زيمبابوي برباعية نظيفة، أما مدغشقر فتصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0.
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رسميًا.. أبو الوفا يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

أعلن محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس إدارة الجبلاية، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وأفاد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن استقالة أبو الوفا جاءت استجابةً لدعوة هاني أبو ريدة.
اتحاد-الكرة

عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
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مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
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